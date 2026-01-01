אמבפה עלה לפסגת טבלת מלך השערים במונדיאל

מכוכב אחר: בקרב על הארד מול אנגליה, הכוכב הגדול של צרפת הצליח לכבוש צמד ולהעלות את מאזנו ל-22 שערים אי פעם. וגם: המונדיאל הנוכחי. תמונת מצב

מונדיאל 2026 מוכתב ללא ספק על ידי הכוכבים הגדולים, כאשר גם נראה שבשביל להיות מלך השערים, יידרש לכבוש המון, כשהשחקנים בראשות הטבלה במאבק אדיר. כשעם סיום המשחק בין צרפת לאנגליה, נותר רק מפגש אחד והחשוב מכולם: הגמר הגדול.

אך מעבר לכך, ייחתם בשריקת הסיום גם הקרב על מלכות השערים, בו נותרו רק שני מועמדים: קיליאן אמבפה וליאו מסי. למרות שצרפת הושפלה במחצית הראשונה, הכוכב הצרפתי כבש צמד ובישל אחד נוסף כדי לצמק ל-4:3 במחצית השנייה במה שנגמר בסיום 6:4 ועלה לפסגת מלך השערים עם עשרה כאלו, בעוד שלפרעוש יש שמונה. מי שהתכבד והתקרב אליהם רגע לפני שריקת הסיום היה ג’וד בלינגהאם, שהעלה את מאזנו לשבעה כיבושים.

המרוץ למלך השערים בכל הזמנים

לא רק בטורניר המרוץ רותח, כאשר גם בכל הזמנים מסי ואמבפה מתחרים אחד עם השני. כזכור, הפרעוש עם 21 שערים, אך הצרפתי כעת עקף אותו עם 22 כאלו והתמקם בפסגה. כמובן צריך לזכור שהוא ככל הנראה ישחק עוד שני מונדיאלים, אולי שלושה, כשעבור הארגנטינאי זה ככל הנראה האחרון. קיין נמצא בטופ גם כן עם 14 בסה”כ על אף שסיים כסגן מלך השערים של אנגליה בטורניר, כמו גרד מולר ונמצא מתחת לרונאלדו הברזילאי (15) ומירוסלב קלוזה (16).