"פור-מידבלה", "צרפת מושפלת על ידי אנגליה"

ברחבי העולם בהלם מהמחצית הראשונה בקרב על הארד, בו הטריקולור ירדו להפסקה מושפלים 4:0 על ידי שלושת האריות: "זה כל כך קל, תוצאת מחצית היסטורית"

הלם. אין מילה אחרת שתתאר את המחצית הראשונה בין צרפת לאנגליה, כשהטריקולור מושפלים על ידי שלושת האריות וירדו למחצית בפיגור 4:0. ברחבי העולם לא חסכו בביקורות כלפי הצרפתים, תוך מחמאות לאנגלים, וגם עקיצה קטנה למאמן תומאס טוכל.

“זו כבר השפלה” הכריזו ב’ל’אקיפ’, ב-’RMC’ קבעו: “לה בלוז בהתרסקות מוחלטת”. לעומת זאת, ב-’BBC’ בחרו לחגוג את התוצאה בדרך יצירתית כשכתבו “פור-מידבלה. זו אחת ההופעות הכי טובות של אנגליה בהיסטוריה”, כשב’מארקה’ הצטרפו: “זו כבר תוצאה היסטורית”.

גם השדר האנגלי סטיב ווילסון הצהיר: “זה כל כך קל, צרפת מושפלת על ידי אנגליה, שקורעת אותה לחתיכות”. גם פרשן סקיי רוב דורסט הצטרף: “זה משוגע, זה מפואר. זאת הופעה מדהימה של אנגליה ותומאס טוכל”.