קריאות בוז צורמות לתומאס טוכל לפני צרפת

שלושה ימים בלבד אחרי ההדחה הכואבת מול ארגנטינה, מאמן נבחרת אנגליה ספג קבלת פנים עוינת במיוחד באצטדיון במיאמי, רגע לפני המשחק על המקום השלישי

שלושה ימים אחרי ההפסד 2:1 לארגנטינה בחצי גמר המונדיאל, נראה כי אוהדי נבחרת אנגליה כבר סימנו את האשם המרכזי באכזבה – המאמן תומאס טוכל.

לפני המשחק על המקום השלישי מול צרפת, שנערך באצטדיון במיאמי, נרשמה סיטואציה חריגה במיוחד. כאשר הכרוז הציג את שמו של טוכל בפני הקהל, נשמעו קריאות בוז רמות מכיוון האוהדים האנגלים.

לפי העיתונאים שנכחו במקום מדובר היה בתגובה בולטת במיוחד, כזו שקשה היה להתעלם ממנה. קריאות הבוז הדהדו ברחבי האצטדיון והמחישו את עומק האכזבה של הקהל האנגלי לאחר ההדחה מהטורניר.

אנגליה מול צרפת (IMAGO)

התחושות בקרב האוהדים הן שטוכל נושא באחריות המרכזית להפסד לארגנטינה בחצי הגמר, וכעת נראה כי מערכת היחסים בינו לבין הקהל נמצאת בשפל, דווקא לפני משחק הסיום של אנגליה בטורניר.

כעת ינסה המאמן להוביל את שלושת האריות לניצחון על צרפת ולסיים את המונדיאל עם המקום השלישי, אך לפחות לפי האווירה ביציעים, יהיה עליו גם להתחיל לשקם את האמון של האוהדים.