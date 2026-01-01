הפועל רמת גן ניצחה 1:2 את באצקה טופולה

העולה החדשה לליגת העל השיגה ניצחון ראשון במחנה האימונים במשחק ההכנה השני. לאחר שנקלעה לפיגור, מקסים פלקושצ'נקו השלים צמד והכריע את המשחק

הפועל רמת גן רשמה הערב (שבת) ניצחון ראשון במחנה האימונים באוסטריה, לאחר שגברה 1:2 על באצ'קה טופולה הסרבית במשחק ההכנה השני שלה לקראת עונת 2026/27.

הסרבים עלו ראשונים ליתרון, אך האורדונים הצליחו להפוך את התוצאה בזכות יכולת טובה של מקסים פלקושצ'נקו. הקשר כבש את שער השוויון ובהמשך השלים צמד עם פנדל מדויק, שהעניק לקבוצתו את הניצחון.

המאמן מסאי דגו העניק דקות משחק לשחקנים רבים במהלך ההתמודדות, במטרה להמשיך לבחון את הסגל לקראת פתיחת העונה, כאשר גם מספר נבחנים נטלו חלק במשחק.

הרכב הפועל רמת גן: עמית רייף (תומר הרן), גטאצ'ו יבלו (אולי ברגמן), עומר יצחקי (אסף סימן טוב), דודי טויטו (דניאל טישלר), עידו עולי (תמיר גלזר), משה סמל (פרנק אירוזי), מקסים פלקושצ'נקו (יובל אשכנזי), דוד אסנקה (עמית צור), עידן ברנס (ליאם אלוק), לואן קמפוס (אופק עובדיה).

הפועל רמת גן תמשיך את מחנה האימונים שלה באוסטריה, וביום שני תקיים את משחק ההכנה השלישי כשתפגוש את אפיסנטר האוקראינית.