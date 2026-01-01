"אני מודה על ההזדמנות לשחק בבית"ר ירושלים"

שחקן הקבוצה מהבירה, וייסמן, דיבר אחרי ההפסד להפועל ת"א: "הקהל? עוצמות שלא ראיתי". אלמוג כהן: "רוצים להתחזק בזר נוסף". וגם: מה עם שמירת השבת?

אחרי שהמשחק הראשון בישראל יצא לדרך עם אלוף האלופים לפני יומיים ובו ראינו את מכבי תל אביב מניפה תואר, הערב (שבת) משחק האירופאיות הנוסף שוחק באצטדיון מרים נתניה, כאשר בסיום דרמה ענקית בין בית”ר ירושלים להפועל תל אביב. החבורה מהבירה כבר הובילה 1:2 והייתה בטוחה שתנצח, אך ספגה 2:2 בתוספת הזמן ואז הפסידה 1:3 לאדומים בדו קרב פנדלים.

אלמוג כהן אמר אחרי ההתמודדות: “הרגשתי די טוב, לא הרגשתי משהו אחר, לא יודע אם זה המקום שלי אבל תמיד הייתי מעורב גם כשלא הייתי על הקווים, היו לי את האנרגיות. בפועל לא הלכתי לאמן עד היום הרבה בגלל עניינים אישיים וגם בגלל השבת. מהמשחק היום אני לוקח הרבה דברים, שיחקנו די טוב לדעתי למעט המצבים הנייחים, אבל בכדורגל יש מטרה וזה לנצח אז ברור שאני מאוכזב.

“שיחקנו כדורגל יפה אבל בסוף לא ניצחנו. אני מצפה מהקבוצה שלי לשחק בקצב גבוה ושיחקנו בקצב גבוה מאוד, לא רוצה להתייחס למחליפים וכו’, מי שעלה בהרכב זה הכי טוב וראינו קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה, אני מאוד גאה בשחקנים שהניעו מאחורה בסבלנות ולחצנו גבוה, היה קצב גבוה ולמעט התוצאה, שזה אני מאוכזב מן הסתם כי אנחנו רוצים לנצח, מרוצה מכל השאר”.

אלמוג כהן, בהופעת בכורה רשמית על הקווים (חגי מיכאלי)

“חושבים להתחזק בלפחות עוד זר נוסף”

המאמן המשיך: “יש מחשבה על עוד חיזוק, לפחות בעמדה אחת של זר, נבחן מה הקבוצה בדיוק צריכה, יש לנו משחקים באירופה ובכל מקרה אי אפשר לרשום אז נבחן את המשחקים האלה ונראה מה הצורך של הקבוצה. איך יעבוד השבת עם האימון? בסופו של דבר זה חופף, אבל ברגע שלקחתי אז ברור שקודם כל לא אפגע בשבת וזה לא משהו שהסתרתי וזה הכי חשוב מבחינתי, אבל כמו שהלכתי היום ברגל אז מקומות אחרים אעשה במלון ואלך ברגל ואעשה את ההשתדלות ושבית”ר לא תשחק בשבת.

“דיברנו על זה שאם זה יפגע ובסוף אני מגיע ראשון לפני כולם, אני עושה את כל המאמצים לעשות את ה-1000 אחוז שלי ואני עושה הכי טוב שאפשר. בתור מאמן הדבר הכי חשוב זה הצלחה מיידית, אבל גם בתור מנהל מקצועי שמתי את זה שחשוב להצליח, אז האמונה שלי בצעירים זה מי שאני, זה לא שכשהייתי מנהל רציתי צעירים ועכשיו מאמן אז לא אכניס צעירים, צריך להאמין בצעירים ונכניס מה שיש ואם יש יותר צעירים שאאמין בהם אז אכניס אותם, כל השנים דחפתי את הטובים ובסוף צריך את הטובים, הגיל לא משחק אצלי תפקיד”.

“הקהל של בית”ר זה עוצמות שלא ראיתי”

הרכש שחזר לארץ, שון וייסמן, אמר: “לצערי דקה אחרונה קיבלנו גול, הלכנו לפנדלים והפסדנו, מאוד שמח בפן האישי אבל מאוכזב מההפסד. גרמו לי להבין מה זה המשחק הזה, הקהל זה עוצמות שלא ראיתי, אני שמח שאני פה ולא יכול לחכות להמשיך לשחק מול הקהל הזה ואיתם.

שון וייסמן חוגג (רועי כפיר)

“יבוא יום ואני אדבר על הכל, יותר מאוחר. הייתה הזדמנות לחזור לארץ הקודש ועיר הקודש, תודה לקדוש ברוך הוא שנתן לי את ההזדמנות לשחק בבית”ר ירושלים ועכשיו אני פה. לי ברור שאני בא לכל משחק לנצח וזה לא קלישאה, אם ננצח כל משחק אז נשיג את מה שרוצים ושואפים ומכוונים”.