"בית"ר הייתה טובה מאיתנו, רוצים להשתפר מקדימה"

ברדה אמר לאחר הניצחון הדרמטי של הפועל ת"א על בית"ר ירושלים: "לוקח מהמשחק הזה את האינטנסיביות והאגרסיביות, דברים שעבדנו עליהם עבדו פחות טוב"

הפועל תל אביב פתחה עונה הערב (שבת) עם ניצחון דרמטי בדו קרב פנדלים בזכות הופעה הירואית של השוער אסף צור בין הקורות, שהדף שלוש בעיטות אחרי שדניאל דאפה דאג לשוויון בדקה ה-90+7 כדי לקבוע 2:2, כשהשניים שלחו את האדומים לשלב חצי הגמר בצורה מתוקה.

מאמן הקבוצה, אליניב ברדה, דיבר בסיום: “אני לוקח מהמשחק הזה את האינטנסיביות והאגרסיביות, שהיו חסרים לנו. בית”ר הייתה טובה מאיתנו, אבל בסוף הצלחנו לנצח והצלחנו לחזור עם נחישות. המון דברים שעבדנו עליהם עשינו משמעותית פחות טוב. על זה נרצה לשים את הדגש, בטח כשיש לנו עכשיו שני משחקים מול קבוצה שתלחץ אותנו לא פחות מבית”ר”.

על החילוף של דורון ליידנר בעופר גלברד, שיצא גם כן בהמשך: “את המסר אני מעביר לשחקנים בחדר ההלבשה. דורון קיבל צהוב בדקה מוקדמת ומול אצילי הוא איחר עוד פעם או פעמיים, פחדתי שהוא יקבל צהוב שני. עופר נכנס בצורה טובה, הרגשתי אחרי הטעות שהוא איבד את הביטחון. צריך להבין שזה ילד שמעולם לא שיחק בליגת העל, אנחנו נחבק אותו, נהיה סבלניים איתו. עמית למקין שיחק בתפקיד הזה גם במחנה בצורה טובה”.

עופר גלברד (רועי כפיר)

על הרכש הצפוי שיצטרך להיכנס לנעליו של לויזוס לויזו: “אנחנו מאוד רוצים להשתפר בחלק הקדמי, להוסיף עוד איכות ותחרות, זה משהו שאנחנו עובדים בעמל רב”.

על השער של דניאל דאפה והעונה הקרובה: “גם הוא שחקן צעיר שעבר שנת התאקלמות במועדון גדול, לקח לו זמן ואני שמח שהוא פתח את העונה עם שער. אנחנו מרגישים מאוד עוצמתיים איתו ועם בואטנג בשני חלוצים. זה נותן לנו מימד של עוצמות ונוכחות ברחבה”.

על לודוגורץ: “קיבלנו את ההגרלה אולי הכי קשה שיכולה להיות אחרי אייאקס, אנחנו יודעים שזו קבוצה מאוד חזקה, קבוצת ליגת האלופות לכל דבר. ננסה לבוא ולשמור על העקרונות שלנו, נבוא עם אמונה מקסימלית, האצטדיון יהיה אדום וננסה לעשות את הבלתי ייאמן”.

“אין לנו תקרת זכוכית, באים להעפיל לשלב הבתים של הקונפרנס ליג”

השוער אסף צור שהצטיין בבעיטות ההכרעה התייחס בסיום: “אני חושב שמגיעה מילה טובה לכל הקבוצה על מה שהיא עשתה במשך 90 דקות, היה חם ולא פשוט. בפנדלים, הפנדלים שבעטנו היו טובים ואני שמח שהצלחתי לעזור לקבוצה לנצח”.

שחקני הפועל תל אביב מודים לגיבור הניצחון, אסף צור (חגי מיכאלי)

על ההצלות בנקודת העונשין: “מגיעה מילה טובה גם לצוות השוערים שהכינו אותי, עשינו עבודה עם האנליסטים וראינו את הבעיטות האחרונות שלהם, שמח שזה עבד”.

על העונה של הפועל תל אביב: “זה רק משחק ראשון וקצת מוקדם לשפוט, אבל הקבוצה מכוונת הכי גבוה שאפשר. אין לנו תקרת זכוכית, רוצים להגיע הכי גבוה שאנחנו יכולים”.

על המשחק הבא: “להיות באירופה אחרי 12 שנה בשביל המועדון הזה זה דבר טוב, אנחנו באים לעלות שלב ולהעפיל לשלב הבתים של הקופנרנס ליג”.