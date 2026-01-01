השר בן גביר הגיב: זמין לכל אזרח ללא שום הבדל

לאחר הטענות כי סייע לברק אברמוב בגלל שהוא הבעלים של בית״ר ירושלים, השר לביטחון פנים כתב ברשתות: ״כך פעלתי מאז שנכנסתי לתפקיד, וכך אמשיך״

אירועי התקיפה של סניפי ג׳פניקה בבעלות בעלי בית״ר ירושלים, ברק אברמוב, ממשיכה להסעיר את המדינה. כזכור, אתמול דיבר אברמוב בראיון נרחב ל-N12 והתייחס לגל התקיפות, כשבין היתר הועלו טענות כי ייתכן והשר לביטחון פנים איתמר בן גביר מסייע לו אישית בגלל הזיקה שלו לבית״ר.

היום (שבת) השר החליט להגיב לטענות עם פוסט ברשתות החברתיות. ״אני זמין לכל אזרח במדינת ישראל, ללא שום הבדל - בין אם זה ברק אברמוב, משה מבית שאן או דני מקריית שמונה״, אמר בן גביר.

‏״כך פעלתי מאז שנכנסתי לתפקידי, וכך אמשיך לפעול: להיות קשוב, לסייע אני זמין 24/7 וממשיך ולעשות כל שביכולתי כדי לעזור לכל אזרח שזקוק לכך. זו המחויבות שלי, והיא לא תלויה בשם, במעמד או במי שעומד מולי״, הוסיף.

ברק אברמוב ביציע (רועי כפיר)

הטענות על בן גביר בראיון ל-N12, והתשובה של אברמוב

מתי בן גביר התקשר ומדוע?

”בחמישי או בשלישי, הוא רואה שרשת שמשלמת מעל 250 מיליון שקלים מס למדינה נכנסה למשהו על לא עוול”.

אולי זה כי אתה בעלי בית”ר?

”לא חושב, השיחה לא הייתה כי אני בעלי בית”ר. במקום שתגיד כל הכבוד לשר שמגן על איש עסקים שנותן כסף למדינה, אתה מחפש את הפוליטיקה ולהגיד אולי ואולי. לא באתי להיות המגן של השר, באתי להיות אני ולדבר על ג’פניקה. השר דיבר עם המשטרה והנחה אותם, שאלו אותי שאלות וקיבלו תשובות ומאז יש לי שקט”.