אופטימיות בסביבת סוקלר לגבי מעבר למכבי תל אביב

פריצת דרך? גורמים בסביבת החלוץ העידו כי חלק מהמכשולים הכלכליים הוסרו. ראדניצ'קי צפויה לדרוש עליו מיליון אירו, הצהובים שומרים על איפול בנושא

מכבי תל אביב עדיין לא הציגה פנים חדשות בגזרת השחקנים הזרים לקיץ הנוכחי. מלבד חזרתו של דן גלזר ורכישתו של כריסטיאן בליץ', האלופה שמרה על פרופיל נמוך יחסית בשוק ההעברות. אולם הערב (שבת), ייתכן שנרשמה פריצת הדרך המיוחלת בחזית ההתקפה, במו"מ על החלוץ הסלובני, אסטר סוקלר.

"מתקרבים לעסקה"

על פי גורמים בסביבתו של השחקן, קיימת אופטימיות רבה לגבי יציאתה לפועל של העסקה, שתנחית את חלוצה של ראדניצ'קי הסרבית בקריית שלום. לאחר שיחה שנערכה בין הצדדים, העידו בסביבת סוקלר כי חלק מהמכשולים הכלכליים, הנוגעים בעיקר לדמי ההעברה, הוסרו. "אנחנו מתקרבים לעסקה עם מכבי תל אביב", סיפרו. מנגד, במועדון הצהוב שומרים על איפול מלא ומסרבים להגיב לפרסומים בנושא.

עונת שיא וזימון לנבחרת

סוקלר מגיע לאחר עונת פריצה פנטסטית במדי ראדניצ'קי מהליגה הסרבית הראשונה. למרות שקבוצתו חוותה עונה קטסטרופלית וניצלה ברגע האחרון מירידת ליגה, החלוץ הסלובני סיפק מספרים מרשימים במיוחד עם 15 שערים ב-29 משחקי ליגה. הכושר הנהדר שלו לא נעלם מעיניו של מאמן נבחרת סלובניה שהעניק לחלוץ זימון בכורה יוקרתי לסגל הבוגר, במדיו ערך את הופעת הבכורה הרשמית שלו רק בחודש יוני האחרון, במהלך משחק ידידות מול קפריסין.

אסטר סוקלר (IMAGO)

המאבק על כרטיס השחקן

היכולת הגבוהה הפכה את סוקלר למלפפון חם בשוק הנוכחי: פרטיזן בלגרד חיזרה אחריו באגרסיביות כדי להשאירו בסרביה. מאלמו השבדית הגישה הצעה קונקרטית ואף נחשבה למועמדת המובילה לקלוט אותו. היו גם דיווחים שטענו כי הכוכב האדום בלגרד התעניינה בשירותיו אך לא הגישה הצעה.

ישנו גם הסיבוב הכלכלי של הסרבים: סוקלר שיחק בראדניצ'קי בעונה החולפת כמושאל מאברדין הסקוטית. עם סיום העונה, הסרבים מיהרו לנצל את סעיף הרכישה ושילמו לסקוטים כ-250 אלף אירו כדי לשריין את כרטיסו. כעת, הם צפויים לרשום עליו אקזיט מהיר ולמכור אותו ברווח נאה לצהובים מתל אביב, כשהם מבקשים כמיליון אירו.