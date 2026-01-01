עכברי מונדיאל פרק 23: הכל על הגמר הקרוב

בפודקאסט המונדיאל ניתחנו את רגע השיא: מסי נגד לאמין ימאל, שני מספרי 10 ושני דורות במפגש ראשון ביניהם. ההיסטוריה הנדירה, השופט ועוד. האזינו

רגע לפני הגמר שחיכינו לו כל הקיץ, אחרי 48 נבחרות שהשתתפו, שישה שבועות של שערים, בישולים ולא מעט רגעי מחלוקת, נשארו רק שתיים: ספרד וארגנטינה. אלופת אירופה ואלופת העולם יתמודדו על הגביע העולמי ב-MetLife Stadium בניו ג'רזי, ליונל מסי יפגוש את לאמין ימאל במשחק שיקבע מי יניף את הגביע החשוב בענף. בפרק המיוחד של "עכברי מונדיאל" אורי רייך, עמית לוינטל והמצטרף הטרי רז אמיר, מדברים על כל מה שצריך על המשחק הגדול.

אחד הסיפורים הגדולים הוא כמובן ליונל מסי מול לאמין ימאל. שני מספרי 10 של ברצלונה, שני דורות, ומפגש ראשון ביניהם על המגרש שקורה בדיוק בגמר מונדיאל. מסי מגיע כשיאן השערים הכל זמני של הטורניר עם 21 כיבושים, אחרי שעקף במהלך הקיץ הזה את מירוסלב קלוזה. ימאל, בן 19 בלבד, מנסה להוכיח שהוא לא רק כוכב עתיד אלא כוכב הווה.

מעבר לכוכבים, יש כאן היסטוריה נדירה. ספרד וארגנטינה נפגשו פעם אחת בלבד במונדיאל, ב-1966, וארגנטינה ניצחה אז 1:2. שישים שנה אחר כך הן נפגשות שוב, הפעם על הגביע עצמו. ולסקאלוני יש הזדמנות להיכנס להיסטוריה בפני עצמו: אם ארגנטינה תנצח, הוא יהפוך למאמן הראשון מאז ויטוריו פוצו האיטלקי, ב-1934 וב-1938, שמגן בהצלחה על תואר מונדיאל. מהצד השני, דה לה פואנטה מנסה להשלים דאבל היסטורי של אירו ומונדיאל, בדיוק כמו שספרד עשתה בעבר.

בפרק גם התייחסות לשופט הגמר, סלאבקו וינצ'יץ' הסלובני, שמגיע עם קורות חיים מרשימים אך גם עם פרשה ישנה שחזרה לכותרות בימים האחרונים. ורגע לפני שיוצאים לגמר, יש גם מקום לניחושים, לשליפות מהירות ולשאלה שכולם שואלים: מי תניף את הגביע? האזינו.