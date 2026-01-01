גונן וסבג כבשו להפועל חיפה מול וורה האלבנית

הקבוצה של חיים סילבס השיגה את ניצחון ההכנה הראשון בבולגריה עם 0:2 על היריבה. הרכש החדש, אריאל מנדי, בישל. וגם: המועדון רוצה להתחזק ב-3 זרים

הפועל חיפה רשמה היום (שבת) את ניצחון ההכנה הראשון שלה במחנה האימונים בבולגריה, כשגברה 0:2 על פ.צ. וורה מהליגה הראשונה באלבניה. הקבוצה של חיים סילבס פתחה מצוין, כאשר כבר בדקה השלישית יעד גונן העלה אותה ליתרון לאחר בישול של הרכש החדש, המגן אריאל מנדי. בדקה ה-16 נאור סבג הכפיל את התוצאה וקבע את תוצאת המשחק.

במחצית השנייה הרבה חיים סילבס לבצע חילופים והכניס, בין היתר, את ג'ורג' דיבה, דור מלול, אלקיים, אחמד המאם, ליאם נחום, עידן דדיה, טל נעים, מועתז חאמד, עילאי חזן ומתן עמבר. מי שנעדרו מהמשחק היו הזר הנבחן קנת מאמה, שנפצע באימון, סאלי פחימה ואיתי זעפרני בשל פציעות קלות, וכן שייק קייטה, שלא יצא למחנה האימונים.

ההרכב של הפועל חיפה: יואב ג'ראפי, נועם כהן, איוואן קריצ'אק, דריו ז'ופאריץ', אריאל מנדי, ליאור רוקח, נאור סבג, יעד גונן, והיב חביבאללה, לירן רוטמן ואלון תורג'מן.

קידוש הפועל חיפה (באדיבות המועדון)

הקבוצה התכנסה אמש הקבוצה לארוחת שישי ולקידוש, אותם ערכו הבעלים יואב כץ והקפטן דור מלול. לפני כן סיפר כץ לשחקנים על יהדות בולגריה בתקופת מלחמת העולם השנייה וכיצד ניצלה הקהילה היהודית במדינה. הקבוצה תשוב ארצה ביום שני ותנסה לצרף לפחות שלושה זרים נוספים בעמדות השונות לקראת פתיחת העונה.