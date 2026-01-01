תפס צד: נתניהו איחל לנשיא ארגנטינה הצלחה בגמר

ראש הממשלה נפגש בלשכתו עם שגריר ארגנטינה בישראל, הרב אקסל ואחניש, והעביר מסר למיליי: "תומכים בך ותומכים במדינתך בכל כך הרבה דרכים, כולל מחר"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נפגש היום (שבת) עם שגריר ארגנטינה בישראל והעביר מסר לנשיא מיליי לקראת גמר המונדיאל: “חאבייר אתה חבר אמיתי. אנחנו תומכים בך ותומכים בארגנטינה מחר - בהצלחה!”.

ראש הממשלה נפגש בלשכתו עם שגריר ארגנטינה בישראל, הרב שמעון אקסל ואחניש, ואיחל הצלחה רבה לנבחרת ארגנטינה בגמר המונדיאל שיתקיים מחר.

השגריר ואחניש השמיע לראש הממשלה דרישת שלום מנשיא ארגנטינה חאבייר מיליי שבירך: “אתה חבר שלי ותמיד תומך בנו. שמחתי לשמוע שאתה בעד ארגנטינה בגללי”.

ראש הממשלה ושגריר ארגנטינה בישראל, מצפים לזכייה בגמר המונדיאל (עמוס בן גרשום)

ראש הממשלה נתניהו השיב לנשיא מיליי: “חאבייר אתה חבר, חבר אמיתי. אנחנו תומכים בך ותומכים בארגנטינה בכל כך הרבה דרכים, כולל מחר. בהצלחה!”.

