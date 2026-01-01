"היינו צריכים לתת פרידה טובה יותר, אבל נכשלנו"

כוכב צרפת, אמבפה, נפרד ממאמנו דשאן, שיציין את משחקו האחרון על קווי הנבחרת מול אנגליה: "אנשים לא תמיד העריכו את הגדולה שלך, הזמן יעשה את זה"

הלילה (בין שבת לראשון) ייחתם פרק בן 14 שנים בנבחרת צרפת, שתפגוש את אנגליה למשחק על המקום השלישי במונדיאל, במה שגם יהפוך למשחקו האחרון של דידייה דשאן כמאמן הטריקולור, תפקיד בו החזיק מאז 2012 והצליח להוביל את נבחרתו גם לזכייה בגביע העולם 2018.

כוכב הנבחרת, קיליאן אמבפה, נפרד ממנו: “זה הריקוד האחרון שלך. נתת לנו כל כך הרבה. היינו צריכים להעניק לך פרידה יותר טובה, אבל נכשלנו. קשה לסכם במילים כמה תרמת במשך 14 השנים האחרונות, בהתחשב בכמה היית משמעותי בעליית הנבחרת לפסגת הכדורגל.

“אנשים לא תמיד העריכו את הגדולה שלך, אבל הזמן וההיסטוריה תעשה את העבודה ותציב את העובדה. תודה לך שנתת לי את ההזדמנות והאפשרות לייצג את המדינה שלי על הבמה הכי גדולה במשך כל כך הרבה שנים. אני מרגיש בר מזל לעמוד לצד אחד מהאגדות הגדולות ביותר של המדינה שלנו, ואני נוצר את הזיכרונות הנפלאים של כל מה שחווינו והשגנו ביחד.

“אני מאחל לך את כל הטוב בפרק החדש שאתה מתחיל, ושוב תודה לך על כל מה שנתת עבור החולצה הזו. זה אומר המון עבורנו”, סיכם.