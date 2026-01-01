שוברת את השוק: צ'לסי סיכמה על רכישת רוג'רס

מעבר ענק: הקשר ההתקפי של אסטון וילה ונבחרת אנגליה סגר אצל הבלוז, שישלמו לאסטון וילה סכום אסטרונומי של 117 מיליון ליש"ט. פרטים אחרונים נשארו

צ'לסי ממשיכה להוציא סכומים גדולים על רכש והגיעה לסיכום בעל פה עם אסטון וילה על צירופו של מורגן רוג'רס. לפי הדיווחים באנגליה, הבלוז ישלמו כ-117 מיליון ליש"ט עבור הקשר ההתקפי האנגלי, כאשר נותרו רק הפרטים האחרונים לפני השלמת העסקה.

רוג'רס, בן 23, כבר סיכם את תנאיו האישיים ויחתום על חוזה לשש שנים, עד קיץ 2032, עם אופציה לעונה נוספת. הבדיקות הרפואיות צפויות להתקיים ביום שני, כשהשחקן עצמו הביע רצון ברור להצטרף לצ'לסי. על פי הדיווחים, הפרויקט החדש של המועדון תחת המאמן צ'אבי אלונסו היה אחד הגורמים המרכזיים בהחלטתו.

גם ארסנל עקבה מקרוב אחר הקשר האנגלי וניסתה לצרפו, אך רוג'רס בחר לעבור לסטמפורד ברידג'. למרות שחוזהו באסטון וילה היה תקף עד 2030, לאחר שהאריך אותו בנובמבר 2024, המועדון מבירמינגהאם הסכים למכור אותו תמורת סכום עתק.

מורגן רוג'רס, בחר בצ׳לסי (IMAGO)

רווח עצום לאסטון וילה

העסקה מהווה הצלחה כלכלית אדירה עבור אסטון וילה. רוג'רס נרכש ממידלסברו בפברואר 2024 תמורת שבעה מיליון ליש"ט, עם עד שמונה מיליון נוספים בבונוסים. במסגרת אותה עסקה, מידלסברו שמרה על 20 אחוזים מהרווח ממכירה עתידית, וגם היא תרוויח כסף גדול.

רוג'רס הפך בשנתיים האחרונות לאחד הקשרים ההתקפיים הבולטים בפרמייר ליג. במדי אסטון וילה רשם 31 שערים ו-29 בישולים ב-125 הופעות, ובעונת 2025/26 סיפק 14 שערים ו-12 בישולים ב-55 משחקים בכל המסגרות, כשסייע לקבוצתו להעפיל לליגת האלופות ולזכות בליגה האירופית.

אם לא יחולו שינויים של הרגע האחרון, רוג'רס יהפוך בקרוב לאחת ההחתמות היקרות בתולדות צ'לסי ולאחד מסמלי הפרויקט החדש שמוביל צ'אבי אלונסו במועדון הלונדוני.