בגלל סופת רעמים: האימון של נבחרת ספרד בוטל

פיפ"א נאלצה לבטל את האימון של אלופת אירופה, קצת יותר מ-24 שעות לפני המפגש עם ארגנטינה בגמר המונדיאל. התרעה הופעלה גם באצטדיון שבו ייערך הגמר

ההכנות של נבחרת ספרד לגמר המונדיאל ספגו מכה לא צפויה, כאשר סופת רעמים באזור ניו ג'רזי אילצה את פיפ"א לבטל את האימון המסכם שתוכנן להתקיים במתחם האימונים של רד בול ניו יורק.

עם הגעת כלי התקשורת למגרש נשמעה הודעת אנשי פיפ"א: "כולם לתפוס מחסה. אנשי התקשורת צריכים לחזור למקלטים". הסיבה הייתה התרעת סופת רעמים, שהפעילה את פרוטוקול מזג האוויר המחמיר הנהוג בארצות הברית.

זו אינה הפעם הראשונה שהספרדים נתקלים בבעיה דומה במהלך הטורניר. גם במהלך שהותם בצ'טנוגה נאלצו לשנות את תוכניותיהם בעקבות תנאי מזג האוויר.

איצטדיון במונדיאל בזמן הסופה (IMAGO)

האימון בוטל, השחקנים עברו לאולם

בתחילה נדחה האימון בלפחות 30 דקות, פרק הזמן המינימלי הנדרש על פי הנהלים לפני שניתן לחדש פעילות חיצונית. בהמשך הודיעה פיפ"א כי קיים חלון אפשרי אחד בלבד, בין 12:15 ל-13:00, אך זמן קצר לאחר מכן התקבלה ההחלטה הסופית לבטל את האימון לחלוטין.

ההתאחדות הספרדית הודיעה כי אימון הנבחרת במתחם Melanie Lane בניו ג'רזי בוטל בעקבות פרוטוקול הבטיחות האמריקאי, וכי השחקנים קיימו במקומו אימון הפעלה במתקן מקורה.

גם ארגנטינה המתינה, התראה נשלחה לאצטדיון הגמר

גם נבחרת ארגנטינה נאלצה להמתין בתוך המבנה בזמן שסופת הרעמים השתוללה באזור. באחד הרגעים הדרמטיים אף תועד ברק שפגע במוט הברקים של מתחם האימונים. עם זאת, לאחר שמזג האוויר נרגע והתקבל אישור מהגורמים המוסמכים, הצליחה אלופת העולם לקיים את האימון המסכם שלה על כר הדשא.

ליאו מסי ורודריגו דה פול, אימון ארגנטינה כן התקיים (IMAGO)

במקביל הופעלה גם התרעת בטיחות באצטדיון מטלייף, שיארח את משחק הגמר. משטרת מדינת ניו ג'רזי שלחה הודעה לכל הטלפונים הניידים באזור ובה קראה לאוהדים ולעובדים לעזוב את המושבים החיצוניים ולהיכנס אל תוך האצטדיון עד חלוף הסכנה.