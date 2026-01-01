מכה לפ"ת: מוסונדה סובל מהתכווצות בשריר האחורי

הבלם נפצע וייעדר בין שבועיים לארבעה שבועות. ריבולייה נחת והצטרף לחבריו. במועדון בונים על המושאלים, אהוד וחזות הוזכרו. וגם: עתידו של קליי

מכה מקצועית חדשה להפועל פתח תקווה: הבלם אלכס מוסונדה, נפצע אמש במשחק האימון מול ספורטיסט סווגה הבולגרית בשריר האחורי ועל פי האבחנה הראשונית, סובל מהתכווצות וצפוי להיעדר בין שבועיים לארבעה שבועות.

משמעות הדבר, היא שהוא ייעדר מהדרבי בפתיחת משחקי גביע הטוטו בשבת הבאה ועשוי להיעדר ממרבית משחקי שלב הבתים, כאשר כרגע אוראל דגני וסתיו ישראלי הם הבלמים היחידים בסגל של המאמן עומר פרץ.

החלוץ נחת

בינתיים, מי שנחת במחנה האימונים הוא חלוץ הרכש פרנק ריבולייה, שהצטרף לחבריו, כאשר הוא זכה לפיצוי קטן מקבוצתו בעונה שעברה מכבי פתח תקווה, לפני שעזב ליריבה העירונית לקדנציה שנייה.

איתי אהוד, יגיע לקבוצה של עומר פרץ? (אופיר מגדל)

השחקנים שעל הכוונת

במקביל להצטרפותו של הצרפתי, המלאבסים רוצים להתחזק בבלם זר נוסף ולפחות בעוד שני ישראלים, כשאחד מהם אמור להגיע לקישור במקומו של נדב נידם שלא חתם. בפתח תקווה בונים על צירוף של מושאלים מהקבוצות הגדולות, כאשר שמם של איתי אהוד ממכבי חיפה עלה, כשגם איתי חזות הצעיר מהפועל באר שבע מועמד.

קליי – כרגע הוא נשאר

מחנה האימונים של הקבוצה יגיע לסיומו בעוד יומיים, כאשר מי שיצטרף לחבריו בישראל וינחת ביום שני הוא קליי, שלא נכח במחנה עקב בעיות ויזה. בשלב זה, השחקן מכף ורדה יישאר, אלא אם כן תגיע הצעה שתעמוד בדרישות הכספיות של פ”ת.