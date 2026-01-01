כבר היה בארץ: כשצונאמי הדיח את באר שבע מאירופה

הברזילאי החדש של מכבי חיפה כבר פגש את האלופה המכהנת בשתי עונות שונות, ופעמיים יצא עם ידו על העליונה, כשהוא סופג שער אחד בלבד בשלושה משחקים

מכבי חיפה עובדת בשקט עד כה, כשהיום (שבת) הודיעה על סיכום עם וונדרסון צונאמי, השחקן הברזילאי בן ה-30 שיודע לשחק כבלם ומגן שמאלי ויחזק את חוליית ההגנה של הקבוצה בעונה הקרובה. למעשה, זו לא תהיה הפעם הראשונה של צונאמי בארץ.

הברזילאי כבר פגש קבוצה ישראלית פעמיים: הפועל באר שבע, והצליח להוביל להדחתה מאירופה בשתי עונות שונות. הפעם הראשונה הייתה בעונת 2023/24, קצת לפני אירועי השבעה באוקטובר. זה קרה במסגרת שלב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג, כשבטרנר לבסקי סופיה בה שיחק חילצה 0:0.

אחרי שיחד עם חבריו הצליחו להעביר את ההכרעה לגומלין שנערך בבולגריה, הסיפור שם היה שונה והסתיים בהכרעה לטובת קבוצתו שניצחה 1:2. יוני סטויאנוב הצליח לאזן זמנית, כשצונאמי עצמו גם קיבל צהוב, אבל השלים 180 דקות בצמד המשחקים בדרך לשלב הבא, שם הוא ולבסקי הודחו מול פרנקפורט.

וונדרסון צונאמי (IMAGO)

גם בעונה האחרונה, עונת 2025/26 פגש את האדומים מהנגב עוד בטרם הוכרזו כאלופת המדינה, ואחרי 0:0 בביתו בו שימש גם כקפטן ובלם כחלק משלישיית בלמים, בגומלין, ששוחק בהונגריה, הוא לא נטל חלק בעקבות פציעה, אך קבוצתו הסתדרה בלעדיו בדרך ל-2:4 בפנדלים ולהשגת הכרטיס לשלב הבא.

כאמור, הגעתו של צונאמי עונה על צורך כפול להגנה של מכבי חיפה, שכן הוא יכול לתפקד כבלם או כמגן שמאלי, שתי עמדות בהן הירוקים חיפשו חיזוק לעונה הקרובה לאור עזיבת הבלמים עבדולאי סק וליסאב עיסת, לצד הפציעות של המגנים פייר קורנו וינון פיינגזיכט.