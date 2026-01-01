בצל הסערה סביבו: אברמוב הגיע למשחק של בית״ר

כשהוא בשיא הבלגן עם ההתקפות כנגד סניפי ג׳פניקה שבבעלותו, הבעלים של בית״ר ירושלים לא נתן לדבר להשפיע והגיע למשחק מול הפועל ת״א. צפו בתמונות

על אף ההתקפות סביב סניפי ג’פאניקה ברחבי הארץ, אליהן נקלע כחלק מאירוע פלילי רחב שככל הנראה מגיע מסכסוך בין ארגוני פשע, הבעלים של בית”ר ירושלים, ברק אברמוב, בחר לא להחמיץ את משחק פתיחת העונה של קבוצתו, שפוגשת ברגעים אלו את הפועל תל אביב בגביע הטוטו.

ברק אברמוב מגיע ליציע הכבוד (חגי מיכאלי)

ברק אברמוב ביציע (רועי כפיר)

ברק אברמוב ביציע (רועי כפיר)

ברק אברמוב ביציע הכבוד (חגי מיכאלי)

אברמוב בחר שלא לתת לאירועים סביבו וסביב עסקיו מחוץ לכדורגל להשפיע עליו ועל הקבוצה, והגיע לתמוך בשחקניו. כזכור, סניפים ברחבי הארץ של העסק שבבעלותו נפגעו בשבוע האחרון לא פעם, כשמספר אנשים נעצרו, ביניהם יוסי מוסלי.