5 חשודים נעצרו לפני המשחק בין בית"ר להפועל

המשטרה הודיעה כי על פי החשד, החמישה, קטין וארבעה בגירים, נתפסו כשברשות שניים מהם מצאו סמים, בעוד שהשלושה הנוספים נעצרו בחשד למעורבות באלימות
המשטרה הודיעה כי במסגרת ההיערכות למשחק הכדורגל בין בית”ר ירושלים להפועל תל אביב שיתקיים הערב (שבת, 20:30) במסגרת גביע הטוטו באצטדיון מרים שבנתניה, שוטרי מחוז מרכז עצרו חמישה חשודים בחשד לעבירות סמים ואלימות.
המשטרה פרסמה כי במהלך פעילות שקיימו שוטרי תחנת נתניה נעצרו חמישה חשודים, תושבי המרכז וירושלים: קטין ועוד ארבעה בגירים.
על פי החשד, ברשות שניים מהחשודים נתפס חומר החשוד כסם מסוכן מסוג “דוסה” ושלושה חשודים נוספים נעצרו בחשד למעורבות באירוע אלימות. כלל החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה בנתניה.