החסות של מיקי קופל באיגוד השופטים עוררה סערה

ההתאחדות אישרה את הסכם החסות המשנית עם חברת סטארט קופל גרופ בע"מ. העובדה שבעלי החברה מיקי קופל מזוהה כאוהד מכבי ת"א הציתה עימותים ברשתות

סערה בעולם הכדורגל הישראלי בעקבות אישור הסכם חסות חדש לאיגוד השופטים. חברת סטארט קופל גרופ בע"מ, בבעלותו של איש העסקים מיקי קופל, תעניק חסות משנית לאיגוד השופטים החל מעונת המשחקים הקרובה. המהלך עורר מיד שיח יצרי ברשתות החברתיות השונות, אשר גלש במהירות להתנצחות מילולית קשה ולא פשוטה בין קופל לבין אוהדי כדורגל, זאת בשל היותו של קופל אוהד שרוף ומזוהה של קבוצת מכבי תל אביב.

מאות אלפי שקלים ולוגו על המכנסיים

על פי ההסכם שנחתם, חברת סטארט קופל גרופ בע"מ תשלם עבור החסות המשנית סך של 375 אלף שקלים עבור עונת המשחקים הקרובה. בעונת המשחקים 2027/2028 יקפצו דמי החסות ויעמדו על סך של 425 אלף שקלים. לוגו החברה יודפס על רגל מכנסי המשחק הרשמיים של שופטי הכדורגל בליגת העל ובליגה הלאומית לגברים.

ההסכם כולל גם אופציה להארכה לעונה שלישית, עונת 2028/2029, תמורת סכום של 475 אלף שקלים. מלבד הפרסום על מכנסי השופטים, החברה תקבל חשיפה נרחבת באמצעות הופעת לוגו בשילוט הכל כך מבוקש סובב כר הדשא (LED) במשחקי חצאי הגמר וגמר גביע המדינה, וכן במשחקי הבית של נבחרת ישראל במסגרת ליגת האומות. לשם השוואה, עבור החסות הראשית של איגוד השופטים משלמת הסתדרות העובדים הלאומית סך של כמיליון שקלים.

יו״ר איגוד השופטים גיורא ענבר (ראובן שוורץ)

הרצאות כרטיסים ופרסומים משותפים

במסגרת שיתוף הפעולה יתקיימו פרסומי תוכן משותפים בהשתתפות שופטי ליגת העל, וכן תועבר הרצאה מקצועית של שופט מליגת העל עבור החברה. בנוסף, ההסכם מעניק לחברת קופל 11 כרטיסים בקטגוריות שונות למשחקי חצאי הגמר וגמר גביע המדינה, ולמשחקי הבית של נבחרת ישראל.

ההתאחדות מרגיעה: אין בלעדיות או מגבלה

כאשר המהלך הובא לאישור ההתאחדות לכדורגל, הנושא הרגיש עלה לדיון. בסעיף שנשלח לחברי ההנהלה תחת הכותרת היעדר בלעדיות וניגוד עניינים, הובהר באופן חד משמעי כי לחברה אין בלעדיות.

בהתאחדות ציינו במפורש כי החברה נותנת חסות במקביל גם לקבוצת מכבי תל אביב, אך הדגישו כי דבר זה אינו מהווה מגבלה כלשהי. לטענת ההתאחדות, קיימים נותני חסות משותפים רבים להנהלת הכדורגל ולקבוצות השונות בליגה, והביאו כדוגמה חברות מוכרות כמו מלונות פתאל, דיזנהאוז, בלו משקאות אנרגיה ועוד. למרות ההסברים הרשמיים, נראה כי הרוחות בקרב האוהדים ברשתות עדיין רחוקות מלהירגע.