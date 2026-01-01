מכבי חיפה הודיעה: וונדרסון צונאמי חתם במועדון

הירוקים הודיעו על צירופו של הבלם בן ה-30, שמסוגל לשחק גם בעמדת המגן השמאלי בהתאם לפרופיל שחיפשו. בעונה האחרונה שיחק בליגה השנייה בטורקיה

מכבי חיפה הודיעה על צירופו של הבלם וונדרסון צונאמי, בן ה-30, שיחזק את חוליית ההגנה של הקבוצה לקראת העונה הקרובה.

תפקידו העיקרי של הברזילאי הוא בעמדת הבלם, אך הוא מסוגל לשחק גם בעמדת המגן השמאלי, בהתאם לפרופיל שחיפשו במועדון.

צונאמי מגיע לאחר שבעונה האחרונה שיחק בליגה השנייה בטורקיה במדי איגדיר. לפני כן היה אחד השחקנים הבולטים בלבסקי סופיה, שם אף שימש כקפטן הקבוצה.

במדי הקבוצה הטורקית הוא ערך 14 הופעות לאחר שהגיע בחודש ינואר מלבסקי סופיה. בסוף העונה הוא סיים חוזה, וחתם כשחקן חופשי במכבי חיפה.

הירוקים מקווים כי ניסיונו של השחקן, לצד היכולת שלו למלא מספר תפקידים בקו ההגנה, יסייע לקבוצה במאבקיה בכל המסגרות במהלך העונה הקרובה.