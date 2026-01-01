מכבי חיפה ומטאליסט חרקוב סיכמו על העברת ירמקוב

באוקראינה מדווחים כי הקבוצה המקומית סיכמה על הירוקים על סכום ההעברה, שאמור לנוע סביב שלושה מיליון אירו. הוא אמור לנחות באוקראינה בשבוע הבא

הסאגה הארוכה והמתישה של מכבי חיפה סביב עזיבתו של גיאורגי ירמקוב בדרך לסיום, כשהוא צפוי להצטרף סופית למטאליסט חרקוב.

באוקראינה דיווחו היום (שבת) כי המועדונים סיכמו סופית את סכום העברתו של השוער, שצפוי לנוע סביב שלושה מיליון אירו, כשהוא אמור להגיע לאוקראינה כבר בשבוע הבא.

במקביל, מכבי חיפה קרובה מאוד לצירופו של עומרי גלזר, ובמועדון מקווים תוך 48 שעות להודיע רשמית על הצטרפותו. התנאים מול הכוכב האדום, כמו גם התנאים של השוער הישראלי מול קבוצתו, כבר נסגרו.