אחרי שעזב את מכבי חיפה, סק יחתום בערב הסעודית

הבלם הסנגלי שסיים את חוזהו בירוק אחרי ארבע עונות יעבור לעולה החדשה בליגה הסעודית הבכירה, אל פאייסלי, כשהוא כבר נחת במדינה על מנת לחתום שם