אחרי שעזב את מכבי חיפה, סק יחתום בערב הסעודית

הבלם הסנגלי שסיים את חוזהו בירוק אחרי ארבע עונות יעבור לעולה החדשה בליגה הסעודית הבכירה, אל פאייסלי, כשהוא כבר נחת במדינה על מנת לחתום שם
אחרי ארבע עונות בירוק, מכבי חיפה ועבדולאי סק החליטו להפריד כוחות בסיום העונה החולפת. הבלם הסנגלי, שהיה שותף לאליפות בעונת 2022/23, באלוף האלופים בפתיחת העונה שאחריה וכמובן בקמפיין ההיסטורי בליגת האלופות יחד עם שאר הקבוצה, מתקדם כעת ליעד חדש.
סק בן ה-34, שלקח חלק גם במונדיאל הנוכחי בארצות הברית יחד עם נבחרתו סנגל, עתיד לחתום באל פאייסלי מהליגה בערב הסעודית, זאת לאחר שהאחרונה עלתה לליגה הבכירה במדינה.
לפי הדיווח בערב הסעודית, הבלם כבר נחת במדינה על מנת לחתום על חוזהו ולהצטרף למועדון, כשיהפוך לשחקן החיזוק הזר השני בקבוצה, אחרי שאלכסנדר מנדי עשה זאת לפניו לאחר שהגיע ממונפלייה הצרפתית.