שואו עזב רשמית את מכבי חיפה וישחק בקוצ'אליספור

המועדון הירוק אישר באופן רשמי כי הקשר האנגולי, שהיה מושאל לקבוצה הטורקית בעונה האחרונה, יצטרף אליה באופן קבוע ויחתום לשלוש העונות הקרובות

לאחר שאתמול (שישי) דווח כי מכבי חיפה קרובה להיפרד מזר נוסף שלה, היום הדבר הפך לרשמי. לאחר שנפרדה הקיץ מעבדולאי סק, ג’ורג’ה יובאנוביץ’ וקסנדר סברינה, הבא בתור הוא מנואל קאפומנה, הידוע גם כשואו.

השחקן ימשיך לשחק בקוצ'אליספור הטורקית, אליה היה מושאל בעונה האחרונה, כאשר הירוקים מהכרמל הגיעו להסכם עם הקבוצה הטורקית, ובכך שואו ימשיך לשחק אצלה בשלוש השנים הקרובות.

הקשר האנגולי, שנכנס לשנתו האחרונה בחוזה בחיפה, הגיע בחלון הקיץ של עונת 2023/24, ואחרי עונה אחת הושאל לדאלאס מה-MLS ובעונה החולפת כאמור לטורקיה. כעת, הוא חותם את הפרק במדים הירוקים, אותם לבש 31 פעמים.