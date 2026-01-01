לברון ג׳יימס הסביר: הסיבה שלא יחתום בפורטלנד

השמועות על מעבר אפשרי של ״המלך״ לטרייל בלייזרס התחזקו, אך נראה כי הוא לא ישתף פעולה עם דני אבדיה. בארה״ב ניתחו אמירות שלו שמצביעות על ההחלטה

לברון ג'יימס עדיין לא הודיע היכן ישחק בעונת ה-NBA הקרובה, אך נראה כי דברים שאמר לאחרונה עשויים להסביר מדוע פורטלנד טרייל בלייזרס אינה מועמדת ריאלית לצרף אותו.

בריאיון לפודקאסט "The Shop" התייחס הכוכב בן ה-41 לדברים שהוא מחפש לקראת מה שעשויה להיות התחנה האחרונה בקריירה שלו. "אני רוצה להתחרות ברמה הגבוהה ביותר", אמר ג'יימס, והוסיף כי הוא מחפש ארגון שמקפיד על "הרגלים של מאבק על האליפות בכל יום".

לא רק הסגל, אלא גם המערכת

למרות הקיץ השאפתני של פורטלנד, בארצות הברית ניתחו את דבריו וטענו כי קשה לומר שהקבוצה עומדת כיום בקריטריונים שהציב ג'יימס. הבלייזרס חזרו לפלייאוף בעונה שעברה והנחיתו הקיץ את ג'ה מוראנט, אך הארגון עצמו נמצא עדיין בתקופת מעבר.

לקבוצה יש מאמן ראשי חדש בדמות מייקה נורי, בעלים חדש בדמות טום דונדון, והסגל עדיין רחוק מלהיות מאוזן. בקו האחורי נמצאים מוראנט, דמיאן לילארד, ג'רו הולידיי, סקוט הנדרסון ושיידון שארפ, בעוד שבקו הקדמי דני אבדיה וטומאני קמארה אינם נהנים מעומק משמעותי סביבם.

דני אבדיה, אין עומק משמעותי בקו הקדמי (רויטרס)

הכישרון אמנם קיים, אך עבור ג'יימס נראה שזה לא מספיק. מבחינתו, השאלה אינה רק האם יוכל לשתף פעולה עם מוראנט, לילארד ואבדיה, אלא האם יוכל לסמוך על הארגון שיקבל את ההחלטות הנכונות בדרך למאבק על האליפות.

השמועות קיימות, העניין מצד לברון – לא

ההשוואה ללוס אנג'לס לייקרס רק מחזקת את הטענה. כשג'יימס חתם בלייקרס ב-2018, הקבוצה הגיעה לאחר חמש עונות רצופות של הפסדים ולא הייתה מועמדת מיידית לאליפות. עם זאת, מדובר היה באחד המועדונים הגדולים ב-NBA, בעל היסטוריה של משיכת כוכבים ויכולת לבנות מחדש סביבו. שנה לאחר מכן הגיע אנתוני דייויס, וג'יימס הוביל את הלייקרס לזכייה באליפות הרביעית שלו.

לברון ג'יימס (רויטרס)

השמועות על מעבר אפשרי לפורטלנד התעצמו לאחר שכוכבת הפיקלבול אנה לי ווטרס, שהליגה שלה נמצאת בבעלות חלקית של דונדון, סיפרה כי הבעלים החדש "מנסה" לצרף את ג'יימס. אלא שנכון לעכשיו, לא קיימת כל אינדיקציה לכך שהעניין הוא הדדי.

הבלייזרס אמנם הפגינו שאפתנות בקיץ, כשעל פי הדיווחים ניסו לצרף גם את יאניס אנטטוקומפו ואת ג'יילן בראון לפני שהשלימו את עסקת מוראנט. אולם מבחינת ג'יימס, הרצון להיאבק על אליפות אינו מספיק בפני עצמו, נדרשת גם תרבות ארגונית של אלופה, וייתכן שפורטלנד עדיין לא נמצאת שם.