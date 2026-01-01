ישתף פעולה עם גאנדלמן? לצ׳ה פנתה לקבאני

קבוצתו של הישראלי ביצעה ניסיון מעניין לצירופו של האורוגוואי בן ה-39 שעזב את בוקה ג׳וניורס וכיכב בליגה האיטלקית בעבר. כרגע מדובר בפניה ראשונה

לצ'ה בוחנת אפשרות לצרף את אדינסון קבאני, כך דווח היום (שבת) ב-״Corriere del Mezzogiorno״ האיטלקי. החלוץ האורוגוואי בן ה-39 נפרד לאחרונה מבוקה ג'וניורס וכעת הוא שחקן חופשי, כששיתוף פעולה עם עומרי גאנדלמן נמצא על השולחן.

על פי הדיווח בשלב הזה עדיין לא מתנהל משא ומתן רשמי בין הצדדים. במועדון מדרום איטליה פנו רשמית לסביבתו של השחקן במטרה להבין האם קיימת היתכנות לעסקה, מבחינת נכונותו ודרישותיו הכספיות.

לפי הדיווח, במועדון לא מתכוונים לשנות את מסגרת התקציב או לפגוע באיזון שנבנה בשנים האחרונות כדי לצרפו, אך מאמינים שעסקה עם השחקן שכיכב בעבר בליגה במדי פאלרמו ונאפולי עשויה להיות אפשרית.

עומרי גאנדלמן בלצ׳ה, קבאני יצטרף אליו? (IMAGO)

לפי הדיווח, רק אם יתברר שתנאיו של קבאני מתאימים ליכולות הכלכליות ולפילוסופיה של המועדון, תישקל האפשרות להתקדם לשיחות של ממש.

במקביל, לצ'ה ירדה בשעות האחרונות מהאפשרות לצרף את המגן האלבני אלסייד היסאי, גם הוא שחקן חופשי, וכעת ממקדת את מאמציה בניסיון לצרף את החלוץ הניגרי גיפט אורבן.