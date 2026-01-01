היום שאחרי קיין: האם יהיה שינוי דרמטי בחוד?

הקפטן הותיר סימני שאלה לגבי מונדיאל 2030 אחרי ההדחה מול ארגנטינה. בגיל 33 ובעיצומו של סוף עידן, באנגליה כבר מתחילים לחשוב על היורש

“מוקדם מדי לדבר על זה”, אמר הארי קיין כשנשאל האם יהיה חלק מנבחרת אנגליה גם במונדיאל 2030. השאלה הגיעה דקות ספורות לאחר ההפסד הכואב 2:1 לארגנטינה בחצי גמר המונדיאל באטלנטה, הפסד שמנע מהאנגלים להגיע לגמר ראשון מאז הזכייה ההיסטורית ב-1966.

קשה היה לצפות מקיין לספק תשובה חד משמעית ברגע כזה, אך השאלה בהחלט במקומה. בטורניר הנוכחי ההתקפה האנגלית נשענה כמעט לחלוטין על הקפטן, שכבש שישה שערים, כמו ג'וד בלינגהאם, והוכיח פעם נוספת עד כמה הוא חיוני לנבחרת.

מאז שקיבל את סרט הקפטן מגארת' סאות'גייט לפני תשע שנים, קיין הוביל את אנגליה כאיש המרכזי עם 85 שערים ב-124 הופעות, והפך למלך השערים של הנבחרת בכל הזמנים. אלא שהזמן אינו עוצר, וגם עבור חלוץ באיירן מינכן יגיע הרגע שבו יצטרך לפנות את הבמה.

הארי קיין, יצטרך לפנות את הבמה (רויטרס)

סוף הדרך במונדיאל?

לאנגליה יש עדיין זמן להיערך ליום שאחרי. אם לא ייפצע, קיין צפוי להיות חלק מרכזי ביורו 2028 שייערך באנגליה ובאירלנד. עם זאת, בעוד עשרה ימים הוא יחגוג יום הולדת 33, ובסיומו של אותו יורו כבר יהיה בן 35.

במבט מציאותי, משחק המקום השלישי מול צרפת בשבת במיאמי עשוי להיות הופעתו האחרונה של קיין בגביע העולם. במונדיאל 2030 הוא כבר יהיה קרוב לגיל 37, גיל שבו מעט מאוד חלוצים מצליחים להישאר ברמה הגבוהה ביותר.

האם בכלל צריך יורש לקיין?

אבל באנגליה מבינים שהשאלה אינה רק מי יחליף את הארי קיין, אלא האם בכלל צריך למצוא לו מחליף ישיר. ב-BBC העלו את האפשרות שהנבחרת תאמץ בעתיד שיטה ללא חלוץ מרכזי קלאסי, עם חלוץ מדומה, במקום לנסות לייצר את הארי קיין הבא.

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הסיבה לכך היא המחסור בחלוצים אנגליים עם פוטנציאל להיכנס לנעליו של מלך שערי הנבחרת. במקום להסתמך על מספר 9 טבעי שעשוי לא להיות מספיק טוב, ייתכן שהאחריות ההתקפית תתחלק בין שחקנים כמו ג'וד בלינגהאם, פיל פודן וקול פאלמר, כשהאחרונים צפויים לחזור בהמשך לנבחרת. ב-BBC הסבירו ששחקנים כדוגמתם יכולים לנוע בחופשיות בחלק הקדמי ולייצר איום משותף.

האתגר של המאמן הבא

מי שיעמוד על הקווים בשנים הקרובות יצטרך להכריע האם לבנות את הנבחרת סביב חלוץ טבעי חדש, אם כזה יפרוץ, או לבצע שינוי תפיסתי ולעבור למערך התקפי גמיש יותר. ההפסד לארגנטינה סימן אולי את סוף החלום של הדור הנוכחי לזכות במונדיאל עם קיין כקפטן, אך גם את תחילתו של עידן חדש – כזה שבו אנגליה תצטרך ללמוד להסתדר ללא השחקן שסביבו נבנתה ההתקפה שלה במשך יותר מעשור.