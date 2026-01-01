ניצחון שלישי לנתניה במחנה, 3:3 למכבי פתח תקווה

קבוצתו של רוני לוי גברה 0:1 על וייצ'יסטה קרקוב ושמרה על מאזן מושלם משער של אלון אזוגי. מנגד, המלאבסים סיימו בתיקו רב שערים מול רודינה מרוסיה

עונת 2026/27 כבר דופקת בדלת, ולאחר שקיבלנו את מנת הפתיחה באלוף האלופים, ורגע לפני משחקי גביע הטוטו, קבוצות ליגת העל ממשיכות בהכנות. מכבי נתניה ומכבי פתח תקווה שיחקו היום (שבת) משחק נוסף במחנה האימונים, ובעוד היהלומים רשמו ניצחון שלישי רצוף, המלאבסים נפרדו ב-3:3 נהדר.

סיום מתוק לנתניה בפולין

ניצחון נוסף למכבי נתניה במחנה האימונים. בצהריים, הקבוצה של רוני לוי גברה 0:1 על וייצ'יסטה קרקוב המקומית במסגרת מחנה האימונים בפולין, ושמרה על מאזן מושלם רגע לפני החזרה לארץ.

שחקן הרכש אלון אזוגי כבש את השער היחיד במשחק שהעניק ליהלומים את הניצחון. נתניה הציגה יציבות הגנתית והצליחה לשמור על שער נקי בפעם השנייה מתוך שלושה משחקי הכנה, הרבה בזכות שוער הרכש סמו סילבה, שגם הדף פנדל. הקבוצה תשוב לישראל בתחילת השבוע לקראת פתיחת העונה הרשמית.

מאור לוי עם סרט הקפטן (באדיבות המועדון)

3:3 למכבי פתח תקווה, חזן שוב להט

במקביל, גם מכבי פתח תקווה קיימה את משחק ההכנה האחרון שלה במחנה וסיימה בתיקו 3:3 מול רודינה מליגת העל הרוסית. המלאבסים ישובו לארץ בלילה שבין ראשון לשני, ויחלו מיד בהכנות לקראת פתיחת משחקי גביע הטוטו ביום שבת, בדרבי פיקנטי מול הפועל פתח תקווה.

לירן חזן (באדיבות המועדון)

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (באדיבות המועדון)

מי שכבשו לזכות הקבוצה של זיו אריה הם קשר הרכש איברהימה סומה (בדקה ה-7), שחקן ההתקפה אדר רטנר (בפנדל מדויק על סף המחצית, דקה 45) ולירן חזן (57). הקבוצה נותרה בלתי מנוצחת במחנה האימונים ונהנתה מיכולת מצוינת של חזן הצעיר, שרשם ציון דרך נהדר כשכבש משחק שלישי ברציפות.