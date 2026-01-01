אחרי נפילת החתימה באינטר: חלאילי סומן בטוטנהאם

באנגליה מדווחים שהישראלי חזר לרדאר של הקבוצה הלונדונית שעשויה לנסות לצרפו בקיץ: "הזדמנות גדולה בשוק, כישרון ברמה גבוהה שזמין כמעט בלי תחרות"

לפי דיווחים בתקשורת האנגלית, טוטנהאם קיבלה הזדמנות מחודשת לצרף את ענאן חלאילי, לאחר שעסקת מעברו לאינטר קרסה ברגע האחרון. כזכור, אלופת איטליה כבר סיכמה עם אוניון סן ז'ילואז על עסקה בשווי כ-25 מיליון אירו, אך הבדיקות הרפואיות המחמירות של הוועד האולימפי האיטלקי הובילו לביטול המעבר.

על פי הדיווח, בטוטנהאם ויתרו בתחילה על המאבק מתוך הבנה שחלאילי העדיף לעבור לאינטר, אך כעת, כשהעסקה ירדה מהפרק, המועדון הלונדוני עשוי לחדש את המגעים. עוד הדגישו כי התקנות הרפואיות באיטליה מחמירות במיוחד בכל הנוגע לבדיקות לב ריאה, ולעיתים מאתרות ממצאים שאינם מונעים משחק בליגות אחרות, כולל הפרמייר ליג.

טוטנהאם תבחן מחדש את מצבו

חלאילי מגיע אחרי עונה עמוסה במיוחד במדי אוניון סן ז'ילואז, בה רשם 3,099 דקות ב-38 משחקי ליגה, כבש שלושה שערים ובישל חמישה נוספים. עם זאת, דווקא הופעותיו בליגת האלופות, ובמיוחד הצמד שכבש מול מארסיי בשלב הליגה, הן שמשכו את תשומת לבן של קבוצות בכירות באירופה. בטוטנהאם מאמינים כי סגנון המשחק הישיר והאינטנסיבי שלו מתאים לשיטה של המאמן רוברטו דה זרבי.

בפרשנות שפורסמה באנגליה נכתב: "אוניון סן ז'ילואז דרשה כ-23 מיליון אירו לפני שהעסקה עם אינטר קרסה, וכעת השאלה היא האם תג המחיר יירד. אם הצוות הרפואי של טוטנהאם יבדוק את כל הממצאים ולא ימצא בעיה מתמשכת, מדובר בהזדמנות גדולה בשוק. כישרון ברמה גבוהה הפך לפתע לזמין כמעט ללא תחרות, טוטנהאם רק צריכה להחליט אם ללחוץ על הדוושה".