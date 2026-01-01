נבחרת "צ'יט צ'ט" זכתה באליפות, גוטמן במקום ה-2

אחרי הזכייה של אלקובי, משלחת סטודיו Dance Factory רושמת הישגי ענק נוספים ביוון. הנבחרת הוכתרה לאלופת העולם, גוטמן בת ה-10 במקום השני בסולו

התחרות הבינלאומית "All Dance Champion of the World" בסלוניקי, הנחשבת לאחת מהתחרויות הגדולות והיוקרתיות בעולם המחול, הפכה בסוף השבוע האחרון למפגן כוח מרשים של ישראל. לאחר שאתמול (שישי) אמילי אלקובי זכתה, מתברר כי סטודיו Dance Factory מהרצליה, בניהולה של טל מלכה, ממשיך לגרוף תארים.

הבכורה החלומית של דניאל גוטמן

רקדנית הסולו דניאל גוטמן (10) רשמה הישג אישי מרשים, כשזכתה במקום השני בעולם בקטגוריית ילדות (גילאי 8 עד 10). דניאל ביצעה את ריקוד הסולו "Britney" (בכוריאוגרפיה של אירנה פריידין), עליו התאמנה במשך חודשים ארוכים.

עבור דניאל, הייתה זו תחרות בינלאומית ראשונה מחוץ לישראל. למרות גילה הצעיר והמעמד המלחיץ, היא הפגינה ביטחון, מקצועיות ונוכחות בימתית כובשת שהעניקו לה ציון של 85 נקודות וזיכו אותה בשבחים רבים מצד צוות השופטים.

דניאל גוטמן (דנה יונגר גוטמן)

אלופות העולם: נבחרת "צ'יט צ'ט" וטריו הנערות

במקביל, נרשמה חגיגה גדולה גם בגזרה הקבוצתית. נבחרת "צ'יט צ'ט" של הסטודיו הוכתרה לאלופת העולם וזכתה במקום הראשון בקטגוריה שלה. הקטע הזוכה, בכוריאוגרפיה של אייל לוי, הרשים את השופטים בזכות רמה טכנית גבוהה, ביצוע מדויק ואנרגיה מתפרצת. בעקבות הזכייה, קיבלה הנבחרת כרטיס השתתפות יוקרתי לתחרות ה-Grand Open בארצות הברית – מהתחרויות המוערכות בעולם המחול.

בנוסף, נבחרת הטריו לנערות של הסטודיו קטפה גם היא את המקום הראשון באליפות העולם בקטגוריה שלה, והוסיפה מדליית זהב נוספת למאזן ההישגים של המשלחת.

הזכיות הללו מצטרפות לבשורות הנהדרות שפרסמנו אתמול, כאשר הנציגה הצעירה אמילי אלקובי בת ה-12 קטפה את תואר אלופת העולם. אלקובי כבשה את המקום הראשון בקטגוריית הסולו וזכתה בגביע ומדליה עם הריקוד "Cat Women", עליו התאמנה במסירות, התמדה והשקעה בלתי מתפשרת במשך שנה שלמה.