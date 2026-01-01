ללא ויקטור הפצוע: הפועל ב"ש יוצאת לאיסלנד

אחרי ה-3:1 באלוף האלופים, האלופה יצאה כבר למשחק מול ויקינגור במוק' האלופות ביום שלישי. שחקן הכנף יעבור בדיקה נוספת, וגם: עלות הטיסה הישירה

לקראת פתיחת הקמפיין האירופי במוקדמות ליגת האלופות, הפועל באר שבע תמריא היום (שבת) בשעה 14:00 לאיסלנד, שם תפגוש ביום שלישי (22:00, שעון ישראל) את ויקינגור במסגרת המשחק הראשון של הסיבוב השני במוקדמות ליגת האלופות.

במועדון בחרו להגיע לאיסלנד כבר מספר ימים לפני ההתמודדות, במטרה לאפשר לשחקנים להסתגל לתנאי מזג האוויר הקרים ולמשטח הדשא הסינתטי שעליו ייערך המשחק. לצורך הנסיעה שכרה הבעלים אלונה ברקת מטוס מיוחד שיטיס את הקבוצה בטיסה ישירה שאורכת כשבע שעות. על פי ההערכות, עלות המבצע הלוגיסטי כולו עומדת על יותר מ-700 אלף שקלים.

ז'ואאו ויקטור לא יוצא עם הקבוצה

מי שלא ימריא עם הקבוצה מבירת הנגב הוא שחקן הכנף הברזילאי ז'ואאו ויקטור. הרכש החדש נפצע במשחק אלוף האלופים מול מכבי תל אביב (3:1) בבכורה שלו במדי באר שבע, כאשר הבדיקות הראשוניות העלו כי הוא סובל מקרע בשריר הירך האחורי.

המשמעות היא שהוא צפוי להחמיץ את שני משחקי הסיבוב הנוכחי, וככל הנראה גם את הסיבוב הבא, בין אם במסגרת ליגת האלופות ובין אם בליגה האירופית. בימים הקרובים ויקטור יעבור בדיקת MRI שתספק תמונה מדויקת יותר לגבי חומרת הפציעה ומשך ההיעדרות הצפוי.