הצלחה או כישלון? כך ייזכר מונדיאל 2026

יותר משחקים, יותר קהל ויותר הכנסות, אך גם יותר מחלוקות: רגע לפני הגמר האדיר בין ארגנטינה לספרד - האם הניסוי הגדול של אינפנטינו ופיפ"א הצליח?

כשנשיא פיפ"א, ג'אני אינפנטינו, הכריז לפני פתיחת מונדיאל 2026 כי מדובר יהיה ב"אירוע הגדול ביותר בתולדות האנושות", רבים הרימו גבה. הטורניר הראשון אי פעם עם 48 נבחרות, שנערך בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, הבטיח יותר משחקים, יותר אוהדים ויותר הכנסות, אך גם עורר לא מעט מחלוקות. עם הגמר בין ארגנטינה לספרד מעבר לפינה, אפשר כבר לנסות לסכם האם הניסוי הגדול של פיפ"א באמת הצליח.

הרחבת המונדיאל סיפקה סיפורים חדשים

המעבר ל-48 נבחרות העניק הזדמנות לנבחרות שמעולם לא השתתפו במונדיאל, כמו כף ורדה, קורסאו, ירדן ואוזבקיסטן. דווקא הנבחרות הקטנות סיפקו כמה מהסיפורים המרגשים ביותר של הטורניר: כף ורדה סיימה במקום השני בבית עם תוצאות תיקו מול ספרד, אורוגוואי וערב הסעודית, ואף גררה את ארגנטינה להארכה בשמינית הגמר לפני שנכנעה 3:2. גם קורסאו הצליחה להוציא נקודה מפתיעה מול אקוודור לאחר שהובסה 7:1 בידי גרמניה, והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו העפילה משלב הבתים אחרי תיקו מול פורטוגל.

עם זאת, לפורמט החדש היו גם חסרונות. שלב הבתים כלל לא פחות מ-72 משחקים, יותר ממונדיאל שלם בעבר, אך רק 16 נבחרות הודחו. העובדה ששמונה נבחרות שסיימו במקום השלישי העפילו לשלב הבא הורידה את מפלס הדרמה, ובחלק מהמקרים אף יצרה מצבים שבהם תיקו הספיק לשתי הנבחרות כדי להעפיל.

שחקני כף ורדה חוגגים (רויטרס)

השיבוץ החדש סידר את הדרך לגמר

פיפ"א שינתה גם את שיטת ההגרלה, במטרה למנוע מפגש מוקדם בין הנבחרות המדורגות ראשונות בעולם. ארגנטינה, ספרד, אנגליה וצרפת שובצו מראש לרבעים שונים של ההגרלה, כאשר ארגנטינה וספרד הופרדו באופן יזום כך שלא יוכלו להיפגש לפני הגמר.

בפועל, ארבע הנבחרות המדורגות הראשונות אכן הגיעו לחצי הגמר, הישג חסר תקדים, אך המהלך גם שינה את מסלול המשחקים. ללא ההתערבות הזו, אנגליה הייתה אמורה לפגוש את צרפת בחצי הגמר, בעוד ספרד הייתה מתמודדת מול ארגנטינה כבר בשלב הזה, כך שהגמר הנוכחי כלל לא היה אפשרי.

ליאו מסי ולאמין ימאל (IMAGO)

הפסקות השתייה הפכו להפסקות פרסומות

אחד החידושים השנויים ביותר במחלוקת היה קיום הפסקות שתייה חובה של שלוש דקות בכל משחק, גם באצטדיונים ממוזגים שבהם לא שרר עומס חום. פיפ"א טענה כי מדובר במהלך שנועד לשמור על בריאות השחקנים, אך בפועל רשתות השידור ניצלו את ההפסקות לטובת מקבצי פרסומות יקרים במיוחד.

בארצות הברית דווח כי פרסומת של 30 שניות במהלך משחקי המונדיאל עלתה בין 200 ל-300 אלף דולר, ובמשחקי נבחרת ארצות הברית ושלבי ההכרעה אף הגיעה ל-750 אלף דולר. במקביל, המאמנים ניצלו את ההפסקות להעברת הוראות טקטיות, מה שלעיתים אף שינה את מהלך המשחקים. למרות זאת, אופ"א כבר הודיעה שלא תאמץ את המודל במפעליה.

שחקני שבדיה בהפסקת שתייה (רויטרס)

המאבק בבזבוזי הזמן דווקא הצליח

ראש מערך השיפוט של פיפ"א, פיירלואיג'י קולינה, שם לעצמו למטרה להאיץ את קצב המשחקים. השופטים הונחו להקפיד על חידוש מהיר של משחקים, חילופים, הוצאות חוץ ובעיטות שוער, וגם לצמצם התחזויות ופציעות שנועדו למשוך זמן.

הנתונים מעידים על הצלחה: זמן המשחק הממוצע ירד מכ-101 דקות במונדיאל 2022 לכ-96 דקות בטורניר הנוכחי (ללא הפסקות השתייה), בעוד זמן הכדור במשחק עלה מעט. שיעור הזמן שבו הכדור היה בתנועה עלה מ-57.4% ל-60.4%, כך שהאוהדים זכו ליותר כדורגל בפחות זמן מבוזבז.

פיארלואיג'י קולינה (רויטרס)

שיאי קהל לצד סערות כלכליות

למרות מחירי הכרטיסים הגבוהים במיוחד, האצטדיונים כמעט תמיד היו מלאים. פיפ"א הודיעה כי לאחר רבע הגמר נרשמה תפוסה ממוצעת של 99.7%, עם שיא של יותר מ-6.5 מיליון צופים ביציעים לאורך הטורניר.

עם זאת, הביקורת לא נעלמה. פיפ"א נחקרה בארצות הברית בעקבות טענות על מחירי הכרטיסים, שיטת המכירה ומיקום המושבים. בנוסף, הארגון נאלץ לחזור בו מהאיסור על הכנסת בקבוקי מים למגרשים, וגם מחירי התחבורה הגבוהים לאצטדיונים בניו ג'רזי ובבוסטון הופחתו בעקבות מחאת האוהדים.

הפוליטיקה חדרה גם למגרש

כבר לפני פתיחת הטורניר התמודדה פיפ"א עם סוגיות פוליטיות. אוהדים ממספר מדינות התקשו להיכנס לארצות הברית בעקבות מגבלות ההגירה, והשופט הסומלי עומר ארטן אף סורב בכניסה למדינה.

אינפנטינו וטראמפ (רויטרס)

גם איראן נאלצה להתמודד עם מגבלות חריגות, כשקיבלה אישור לשהות בארצות הברית רק סביב ימי משחקיה. הסערה הגדולה ביותר התרחשה לאחר שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, פנה לאינפנטינו בניסיון לבטל את הרחקתו של חלוץ ארצות הברית פלוריאן באלוגון. ועדת המשמעת של פיפ"א קיבלה החלטה חסרת תקדים והקפיאה את העונש ל-12 חודשים, מה שאפשר לו לשחק בשמינית הגמר, צעד שעורר ביקורת חריפה על התערבות פוליטית.

ה-VAR נשאר במרכז הוויכוח

בשלב הבתים מערכת ה-VAR פעלה באופן חלק יחסית, אך בשלבי הנוקאאוט חזרו הוויכוחים סביב אחידות ההחלטות. ההתאחדות המצרית אף דרשה לחקור את השיפוט לאחר ההפסד 3:2 לארגנטינה, שבו שער של מצרים נפסל בעקבות התערבות ה-VAR.

שחקני מצרים באים בתלונות לשופט (רויטרס)

בסך הכול נרשמו 37 התערבויות VAR בטורניר, ממוצע של 0.36 למשחק, נתון דומה למונדיאל בקטאר וגבוה מזה של הפרמייר ליג. עם זאת, היתרון הבולט של המונדיאל היה מהירות קבלת ההחלטות, כאשר ברוב המקרים הבדיקות הושלמו בתוך זמן קצר יחסית, נקודה שפיפ"א תוכל לקחת עמה גם לטורנירים הבאים.