"לוחצים על השחקנים לקבל עונש קל באשמת 'כוונה'"

חשיפה: בזמן ש-5 שחקני טבריה במו"מ להסדר מול הסוכנות למניעת סימום, ביתן שהורחק ל-7 שנים מפעיל לחץ כבד על ארגון המאמנים. כל ההתכתבויות נחשפות

דרמת הענק בעירוני טבריה מסרבת להירגע, ומאחורי הקלעים הרוחות סוערות מתמיד. בעוד המועדון מנסה בשבוע האחרון להילחם בכל דרך לקראת כתב האישום החמור שאמורה להגיש ההתאחדות לכדורגל נגד טבריה בפרשת העירויים שנחשפה לראשונה ב-ONE, מתברר כי מי שמנווט חלק מהמהלכים הוא לא אחר מאשר הבעלים המורחק, מיקי ביתן.

בין לבין, כפי שפרסמנו לראשונה ב-ONE, הסוכנות למניעת סימום מנהלת מו"מ עם השחקנים המושעים בפרשה על ידה כדי להגיע לעסקת טיעון. מדובר בדוד קלטינס, גיא חדידה, ניב גוטליב, יונתן טפר וממדו סמבה. בינתיים, מיקי ביתן מבעלי טבריה, שהורחק על ידי ההתאחדות לכדורגל מכל פעילות למשך שבע שנים החל מה-1.6.26 בפרשת החוזים הכפולים, מתגלה כמי שפעיל מאוד מאחורי הקלעים.

ביתן פנה בשיחת וואטסאפ ביום חמישי בלילה לצחי נהרדע, מנכ"ל ארגון המאמנים, וביקש את העזרה שלו מבחינת התקשורת. אנחנו מציגים לכם את מלוא ההתכתבות בין השניים, ואף מה משיב לו ביתן כאשר הוא נשאל על ידי נהרדע האם הוא לא מורחק.

ההתכתבות נחשפת (צילום מסך)

הלחץ הפומבי והדרישה ל"רעש" תקשורתי

בפנייה ישירה ודחופה בשעת לילה מאוחרת, ניסה ביתן לרתום את ארגון המאמנים לטובת אנשי הצוות המקצועי של הקבוצה, תוך שהוא תוקף בחריפות את הוועדה למניעת סמים.

מיקי ביתן כתב לנורדע: "סליחה על השעה, (מרגיש חופשי איתך) אנחנו ב"מתקפה" ומנסים להילחם חזרה. יש משהו שגם איגוד המאמנים (כמובן עם ההגבלות שלו) יכול לעשות עבור אלירן (חודדה, ג.ל), חן (סול, ג.ל), שלומי (דרדו, ג.ל)? אפילו סתם קצת רעש. החברים מושעים הרי שבועיים על ידי אותה ועדה למניעת סמים הזויה (תקציב ממשרד הספורט, לא עושים כלום כל השנה). אין נגדם כרגע כתב אישום או אשמה, וכדומה מלמד "שימוע" שהיה. כל עובד אחר בישראל, יש לו הרי זכויות. ולא משעים אותו מעבודתו, אלא אם זה חשד ברצח/שוד/גניבה ועוד. לדעתי כדאי שתעשו גם קצת רעש, אפילו במן "כתבה" עם שאלות. (למה משעים מאמנים בלי עדיין אשמה ודומה). ייעשה גם לכם טוב לדעתי. בטח יש לכם יועץ משפטי-תקשורת וכדומה. דעתך?".

הסירוב של ארגון המאמנים וההתעקשות של ביתן

מנכ"ל ארגון המאמנים הבהיר מיד כי אין בכוונת הארגון להתערב בהליך חקירה רשמי, אך ביתן לא ויתר והמשיך לנסות ולהפעיל מנופי לחץ כדי לייצר הד תקשורתי. נהרדע ענה לו: "מיקי אנחנו חלק ממערכת , בנסיבות הללו אנחנו לא יכולים להתערב. צריך לתת לחקירה ולהליך להתנהל כמקובל ונמתין למסקנות ולתוצאות".

ביתן ענה: "ברור שאינכם יכולים להתערב. אב יכולים כן לשאול שאלות, רצוי בתקשורת. אלירן-חן-שלומי אינן (במקור, ג.ל) פושעים שראוי להשעות מעבודתם. החקירה יכולה להתנהל כרגיל. שלחתי לך מכתב עם ה"תקנון", החלטה להשעות אותם, לא מחויבת המציאות".

נהרדע השיב: "לא הבנתי מה אתה מצפה שאנו יכולים לעשות?"

ביתן: "תצאו בתקשורת בשאלות. משעים כבר שבועיים מאמן בליגת העל ועוד מאמן כושר בליגת העל (ועוד מנהל שאינו באיגוד שלכם) מה, לא אכפת לכם? לא מתעניינים בהם? סליחה, אבל אתם "איגוד המאמנים". אחרי חקירות כאילו פושעים השחקנים, כולם כבר הבינו שאין שחקן שלקח מי מלח יותר מהכמות המותרת (100 סי.סי) עתה לוחצים עליהם לקבל עונש קל. (באשמת "כוונה" וכל מיני כאלו שטויות). על המאמנים שלא עשו כלום, הרי אין עבירה של השחקנים וקיבלו עד הכמות המותרת, רוצים לתקופה יותר ארוכה, משמע המאמנים ילכו ל"משפט". אבל בינתיים למה הם מושעים מעבודתם? כן, אבקש מעורך הדין לסגנן משהו עבורכם, שהוא רק "שאלות הבהרה" לאותו גוף עבור 2 חברי האיגוד שלכם. השחקנים פוחדים. ואם מציעים להם עונש קל ולסיים אז זה מפתה אותם. אף אחד מהם לא קיבל מעל התקנות (מותר עד 100 בלי לדווח, כמובן חומר מותר כמו מי מלח או ברזל, ולא איזה סמים)".

ההתכתבויות בפרשת טבריה (צילום מסך)

"השחקנים פוחדים" (צילום מסך)

"כבר לוחצים עליהם לקבל עונש קל" (צילום מסך)

העימות על עונש ההרחקה

התפנית בשיחה הגיעה כאשר נהרדע הבין כי הוא מנהל דין ודברים מול גורם שהורחק לחלוטין מפעילות על ידי מוסדות ההתאחדות לכדורגל, וביקש לעצור את השיח באופן מיידי. בתגובה, סיפק ביתן הסבר מפתיע להתנהלותו.

נהרדע לא מתרצה וענה לביתן: "מיקי אתה מסבך אותי. שלחתי את תוכן השיחות ליועמ"ש האיגוד והוא אמר לי לעצור את השיח מכיוון שמיקי מורחק. זה נכון, אתה מורחק? אני לא רוצה להסתבך אחי".

ביתן מראה שהוא לא בדיוק סופר את ההרחקה שלו בגלל פרשת החוזים הכפולים: "אני מורחק מניהול הקבוצה. אבל מותר לי לדבר עם מי שאני רוצה ולהגן על הנכס שלי. (יש לי חוות דעת שמותר ורצוי שאגן על הנכס הכלכלי שלי. אין כאן קשר לניהול הקבוצה. ואני יכול לשוחח על עירוני טבריה עם מי שמתחשק לי").