דיווח: ארבע קבוצות באירופה בעקבות הליו וארלה

לאחר המונדיאל והשער הבלתי נשכח שלו מול אורוגוואי, מניותיו של שחקן מכבי תל אביב עלו והוא מבוקש בכוכב האדום, בסמסונספור, בפרנצווארוש ובקרבאח

שחקנה של מכבי תל אביב, הליו וארלה, מעורר עניין בשוק ההעברות האירופי לאחר הופעתו המרשימה בעונה האחרונה ובמדי נבחרת כף ורדה. על פי דיווח של האתר Les Requins Bleus, שחקן הכנף בן ה-24 נמצא על הכוונת של ארבע קבוצות, הכוכב האדום מסרביה, סמסונספור מטורקיה, פרנצווארוש ההונגרית וקרבאח מאזרבייג'ן.

וארלה, שסיים עונה מוצלחת במדי הצהובים, רשם 42 הופעות בכל המסגרות, בהן כבש שישה שערים והוסיף שני בישולים. גם בזירה הבינלאומית הוא בלט, כאשר היה זה שכבש את השער שקבע 2:2 מול אורוגוואי במונדיאל, תוצאה היסטורית עבור נבחרת כף ורדה.

היכולת במונדיאל העלתה את המניות

על פי הדיווח, ההופעות של וארלה במדי נבחרתו, לצד העונה החזקה במכבי תל אביב, לא נעלמו מעיניהן של קבוצות באירופה, שכבר החלו לעקוב אחר מצבו לקראת חלון ההעברות הנוכחי.

עוד נכתב כי סמסונספור וקרבאח עוקבות גם אחר שחקן נוסף מנבחרת כף ורדה, החלוץ גילסון בנשימול, אך בכל הנוגע לווארלה נראה כי ההתעניינות בו הולכת וגוברת, והוא עשוי לעמוד בפני מעבר לאחת הליגות באירופה כבר במהלך הקיץ.