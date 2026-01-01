כמה ירוויח כל שחקן ספרדי אם יזכה במונדיאל?

ההתאחדות הספרדית החליטה להעביר לשחקני הנבחרת את הכספים שתקבל מפיפ"א עבור זכייה בגביע העולם. גם במקרה של הפסד לה רוחה לא ייצאו בידיים ריקות

נבחרת ספרד תתמודד מחר (ראשון, 22:00) מול ארגנטינה בגמר מונדיאל 2026 באצטדיון מטלייף שבניו ג'רזי, כשמלבד ההזדמנות לזכות בגביע העולם, על הכף עומדים גם מענקים כספיים משמעותיים עבור השחקנים. ההסכם על הבונוסים בין ראשי ההתאחדות הספרדית לקברניטי הנבחרת נחתם כבר בחודש מרץ, חודשים לפני פתיחת הטורניר.

לפי ההסכם, אם ספרד תניף את הגביע, כל שחקן בסגל יקבל מענק של כ-865 אלף אירו ברוטו. הסכום נובע מכך ש-45% מהמענק שפיפ"א תעניק לאלופה, כ-44 מיליון אירו, הסכום הגבוה ביותר שחולק אי פעם לזוכת מונדיאל, יועברו ישירות לשחקני הנבחרת.

גם הפסד בגמר ישתלם כלכלית

גם אם ספרד תפסיד לארגנטינה, השחקנים לא ייצאו בידיים ריקות. סגנית אלופת העולם תקבל מפיפ"א מענק של 28 מיליון אירו, כאשר 40% ממנו יחולקו לסגל השחקנים. המשמעות היא שכל אחד מהם יקבל כ-507 אלף אירו ברוטו.

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עבור ספרד מדובר בגמר מונדיאל ראשון מאז הזכייה ההיסטורית בדרום אפריקה ב-2010, אז הניפה את גביע העולם היחיד בתולדותיה. מנגד תעמוד ארגנטינה, שתנסה להשלים זכייה שנייה ברציפות, כאשר ליאו מסי מקווה לחתום את הקריירה הבינלאומית שלו עם תואר עולמי נוסף.