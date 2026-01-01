רבע 2, 00:04: לטביה - ישראל 50:29

אליפות אירופה עד גיל 20, משחקי הדירוג 9-12: משחק של מומנטומים. לחבורה של אהרוני לקח זמן להיכנס לעניינים, אך היא תפסה את המושכות בהובלת גולד

אליפות אירופה עד גיל 20 (דרג א') מתקרבת לשלבי ההכרעה שלה, ובשעה זו תעלה נבחרת העתודה של ישראל לפרקט במטרה להילחם על הכבוד ועל המיקום הסופי. הנבחרת פוגשת את לטביה במסגרת משחקי הדירוג למקומות 9-12, בידיעה שניצחון יעניק לה את הכרטיס למשחק על המקום התשיעי ויבטיח סיום חיובי לקמפיין הנוכחי, לאחר האכזבה מההדחה בשלבי הנוקאאוט והפספוס של רבע הגמר.

עבור נאורן אהרוני וחניכיו, הטורניר הנוכחי ידע עליות ומורדות. למרות שפספסה את ההעפלה לשמינייה הראשונה, החבורה בכחול-לבן הראתה אופי בקרבות המיקום והבטיחה את הישארותה בדרג א', המטרה החשובה ביותר שמונעת הסתבכות במאבקי הירידה. כעת, כשהלחץ הגדול ירד מהכתפיים, השחקנים הצעירים רוצים להוכיח שהם שייכים לחלק העליון של אירופה.

בדומה לישראל, גם לטביה מגיעה למשחק הזה לאחר ששרדה בדרג הבכיר ותשחק ללא משקולות על הרגליים. בפעמיים הקודמות שבה נפגשו הנבחרות במסגרת אליפות אירופה עד גיל 20, ישראל ניצחה. האם הבחורים בכחול לבן ימשיכו במסורת?

רבע ראשון: 20:27 לנבחרת ישראל

חמישיית נבחרת לטביה: מרטינס קילופס, רולנדס שולץ, ארתורס אוזולס, ג’קבס ניאדרה והלמוטס פטרוביץ’.

חמישיית נבחרת ישראל: אורן סהר, רני בלגה, אלון דניאלי, ג’ואול קאראם ויונתן קלר.

הלטבים פתחו טוב ובעקבות כך עלו ליתרון מינימלי בפתיחה, אך קלר, תמיר גולד ובלגה הפכו את התוצאה והכניסו את ישראל לעניינים. ריצת 0:8 של הלטבים הזעיקו פסק זמן מאורן אהרוני, 14:20 לזכותם. המומנטום החליף ידיים פעם נוספת ברבע הזה, כאשר הנבחרת שלנו רצה 0:13 כדי להחזיר לעצמה את היתרון בהתלהבות עם יכולת נהדרת של גולד, 20:27 בסיום עשר הדקות הראשונות.

רבע שני:

אביב הנקין נכנס לקצב ברבע השני, העלה את המספר שלו בטור הנקודות והוביל את הנבחרת לשמירה על הפער.