חיזוק בין הקורות: ראול בלבראו חתם בבני סכנין

הקבוצה של יוסי אבוקסיס הודיעה על צירופו של השוער הרומני, ששיחק בשנתיים האחרונות בפטרולול פלוישט. חתם לעונה אחת עם אופציה לשנתיים נוספות

בני סכנין ממשיכה לעבוד לקראת עונת 2026/27 והודיעה היום (שבת) רשמית על רכש חדש לעמדת השוער. הקבוצה צירפה לשורותיה את ראול בלבראו, שוער רומני שמגיע היישר מהליגה הבכירה במולדתו.

בלבראו בן ה-25 חתם בשורות נציגת המגזר לעונה אחת, כאשר בחוזהו הוכנס סעיף המעניק למועדון אופציה להאריך את ההתקשרות עמו בשנתיים נוספות. השוער מגיע לישראל לאחר ששיחק בשנתיים האחרונות במדי פטרולול פלוישט הרומני, וכעת הוא צפוי להיאבק על אפודת השוער הראשון של הקבוצה במסגרת ליגת העל.

כעת, השאלה הנשאלת היא כיצד הדבר ישפיע על מעמדו של השוער מוחמד אבו ניל, שהיה השוער הראשון בשנים האחרונות ואחת מנקודות האור בעונה החולפת.

מוחמד אבו ניל (חג'אג' רחאל)

סכנין, שעורכת בימים אלה מחנה אימונים בהונגריה, הצליחה לצרף עד כה מספר שחקנים בעמדות שונות. מעתה תתרכז הקבוצה בעיקר בצירוף חלוץ מטרה ושחקן כנף נוסף, מתוך רצון לגבש סגל שלא יסתבך השנה בקרבות התחתית וישאף להתמודד על כרטיס לפלייאוף העליון.