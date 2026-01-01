אגדת ספרד ביקש עזרה מטראמפ כדי להגיע לגמר

ז׳ואן קפדווילה, שזכה עם לה רוחה במונדיאל 2010, הוזמן לגמר מול ארגנטינה, אך נתקל בסירוב לאשרת כניסה וביקש עזרה מהנשיא: ״לא יכול להפסיד את זה״

דרמה לא צפויה מחוץ לכר הדשא עבור אחד מכוכבי העבר של נבחרת ספרד. ז'ואן קפדווילה, המגן השמאלי שזכה עם לה רוחה במונדיאל 2010 בדרום אפריקה, מצא את עצמו בבעיה ימים ספורים לפני גמר מונדיאל 2026 בין ספרד לארגנטינה. קפדווילה פרסם קריאת מצוקה ברשתות החברתיות, לאחר שרשויות ההגירה בארצות הברית סירבו להעניק לו אשרת כניסה למדינה.

קפדווילה, שהיה שחקן הרכב בנבחרת של ויסנטה דל בוסקה, קיבל הזמנה רשמית מהתאחדות הכדורגל הספרדית להגיע למשחק הגמר ביום ראשון בניו יורק, יחד עם שאר חברי הסגל שזכה בגביע העולם ב-2010. אלא שתוכניותיו נגדעו לאחר שגילה כי בקשתו לאישור נסיעה אלקטרוני (ESTA), המסמך הנדרש כדי להיכנס לארצות הברית ללא ויזה, סורבה במפתיע.

ברשת ה-X, פרסם שחקן העבר הודעה נואשת במיוחד שאותה בחר לפתוח בפנייה ישירה לנשיא ארצות הברית, שינכח בעצמו במשחק: "אני זקוק לעזרה, דונלד טראמפ. הרגע הודיעו לי שאני לא יכול לטוס לגמר עם הילדים שלי בגלל שסירבו לי ל-ESTA", שיתף קפדווילה את עוקביו בתסכול. "מישהו יכול לעזור לי עם זה? אתם לא מבינים כמה חיכיתי להיות שם עם כל החברים שלי מ-2010 ועם הנבחרת הנוכחית כדי לעודד אותם".

נבחרת ספרד מניפה את גביע המונדיאל ב-2010 (רויטרס)

את הפוסט חתם המגן לשעבר בתחינה לכל מי שיכול לסייע לו להפוך את ההחלטה לפני שריקת הפתיחה באצטדיון מטלייף: "אני לא יכול להאמין שלא מרשים לי להיכנס לארצות הברית ולהפסיד רגע כזה יחד עם הילדים שלי, שאנחנו כל כך אוהבים כדורגל. אם מישהו יודע איך אפשר לפתור את זה, אודה לו מעומק נשמתי לכל החיים".