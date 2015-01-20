דקה 63: בית"ר י-ם - הפועל ת"א 1:1

גביע הטוטו, משחק האירופאיות: קצב גבוה ומשחק אגרסיבי. צ'יקו כבש (19') והעניק יתרון לאדומים, אך קאלו השווה במהירות (23') בבכורה של אלמוג כהן

אחרי שקיבלנו את המשחק הראשון לעונת 2026/27 עם אלוף האלופים, בשעה זו יוצא לדרך המפגש השני במסגרת משחק האירופאיות ורבע גמר גביע הטוטו בין בית״ר ירושלים להפועל תל אביב. שתי הקבוצות פותחות עונה עם מפגש טעון וניסוי כלים אמיתי ראשון לקראת המשחקים באירופה.

בצד הצהוב, החבורה מהבירה רוצה לפתוח את הבכורה של אלמוג כהן על הקווים עם ניצחון. לאחר חילוף המאמנים, כהן מחפש ניצחון ראשון במשחק הבכורה שלו במעמדו החדש, שיעלה את הקבוצה לחצי גמר גביע הטוטו, ויעניק מוטיבציה לקראת המשחק הראשון באירופה נגד א.א.ק לארנקה.

מן העבר השני, בצד האדום, החבורה של אליניב ברדה רוצה לפתוח גם היא בטעם מתוק את העונה ולהגיע במומנטום חיובי לקראת המשחקים באירופה. האדומים יפגשו בשבוע הבא את לודוגורץ למפגש קשה במיוחד, ויודעים שניצחון יחדיר מוטיבציה ואמונה.

הקבוצות נפגשו חמש פעמים בעונה הקודמת, ארבע פעמים במסגרת הליגה ופעם נוספת בגמר גביע הטוטו. בליגה הפועל תל אביב ניצחה פעם אחת, בעוד הירושלמים ניצחו פעמיים ופעם נוספת הסתיימה בתיקו. בגביע הטוטו, הצהובים חגגו 1:2 שהעניק להם את התואר בסיום. איך זה ייגמר הפעם?