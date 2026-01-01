לאפורטה הודיע: ההצעה על אלברס פגה בסוף יולי

ברצלונה הציבה דדליין רשמי להחתמת החלוץ, ובצל אמירותיו של מנכ"ל אתלטיקו ("נסרב ל-200 מיליון"), האלופה לא תמתין לארגנטינאי מעבר לחודש הנוכחי

נשיא ברצלונה, ז'ואן לאפורטה, התייחס לראשונה באופן פומבי לעתידה של ההצעה שהגישה הקבוצה לחלוץ אתלטיקו מדריד, חוליאן אלברס, והבהיר כי היא לא תישאר על השולחן לנצח. במהלך שהותו בניו יורק העניק לאפורטה ראיון לקטלוניה רדיו, שבו השיב לדבריו של מנכ"ל אתלטיקו, מיגל אנחל חיל מרין, ואף חשף לראשונה מועד תפוגה רשמי להצעה.

הסערה החלה לאחר שחיל מרין התייחס להצעת ברצלונה ואמר: "לאחרונה שמעתי את הנשיא אומר שההצעה שהגיש לאתלטיקו מדריד אינה בלתי מוגבלת, והתשובה היחידה האפשרית היא שגם התשובה שלנו בלתי מוגבלת. אנחנו לא רוצים למכור אותו. לא קיבלנו הצעה של 100 מיליון אירו, וגם לא נקבל אחת של 150 מיליון אירו או אפילו 200 מיליון אירו".

כעת הגיע תורו של לאפורטה להגיב. "אני מכבד את דעתו של כל אחד. כל מה שאני יודע הוא שהגשנו הצעה, והיא עדיין קיימת", אמר נשיא ברצלונה. "בשלב מסוים נודיע שהיא כבר אינה בתוקף. זה יקרה בסוף יולי. ככל הנראה כך זה יהיה".

ז'ואן לאפורטה (IMAGO)

המו"מ תקוע, וכל הצדדים עלולים להפסיד

המאבק בין ברצלונה לאתלטיקו מדריד הציב את אלברס במצב מורכב במיוחד. כבר בתחילת המונדיאל הביע החלוץ הארגנטינאי את רצונו לעזוב את הקולצ'ונרוס ולהגשים את חלומו לשחק במדי ברצלונה, אך מאז לא נרשמה התקדמות ממשית במגעים.

בברצלונה עדיין מקווים להתפתחות בימים הקרובים, אך נכון לעכשיו נראה כי המשא ומתן נמצא במבוי סתום, ללא פתרון פשוט באופק. אם אף אחד מהצדדים לא יתגמש בעמדתו, הקטלונים עלולים לאבד את השחקן שבו השקיעו מאמצים רבים, אלברס עלול להישאר במועדון שאותו ביקש לעזוב, ואתלטיקו תיאלץ להתמודד עם שחקן שאינו מרוצה ממעמדו.

לפי שעה, גם לאפורטה וגם חיל מרין ממשיכים לשדר עמדות נוקשות, ואם דבר לא ישתנה עד לסוף החודש, נראה כי המעבר של אלברס לברצלונה יירד מהפרק.