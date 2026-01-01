איך ארגנטינה וספרד יעלו לגמר? ההרכבים המשוערים

סקאלוני שוקל שני שינויים, לא פחות מ-24 שחקנים מהסגלים לגמר משחקים בלה ליגה. מהפכה בצרפת לפני אנגליה. ההמלצות להרכבים בפנטזי מונדיאל והתקציב

רגע השיא של משחק ה”פנטזי לייב” של מונדיאל 2026 הגיע. לקראת גמר מונדיאל 2026 בין ארגנטינה לספרד, מנהלי המשחק קיבלו בוסט משמעותי כשהתקציב עלה ל-250 מיליון, ובנוסף הוגדלה המכסה לשמונה שחקנים מכל נבחרת. המשמעות ברורה: אפשר להעמיס על שתי הפיינליסטיות, בלי צורך "להתפשר" על שחקנים מנבחרות שכבר סיימו את דרכן.

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מבחינת הכוכבים, ליאו מסי ממשיך להיות המלך הבלתי מעורער של הפנטזי עם 93 נקודות, פער עצום מכל היתר. אחריו נמצאים קיליאן אמבפה (76), ג'וד בלינגהאם (68), אוסמן דמבלה (59) ומייקל אוליסה (58), אך רק מסי עדיין יעלה לכר הדשא בגמר. גם ההגנה הספרדית ממשיכה להיות נכס יקר במיוחד, כאשר איימריק לאפורט ופדרו פורו מחזיקים ב-56 נקודות כל אחד, מארק קוקורייה עם 53, פאו קוברסי עם 52 ואונאי סימון עם 42, נתונים שהופכים את שחקני ההגנה של ספרד לבחירות פופולריות במיוחד.

ההרכבים המשוערים והבחירות המומלצות

בארגנטינה ליונל סקאלוני עדיין מתלבט בכמה עמדות. ניקו גונסאלס, שבלט כשעלה מהספסל מול אנגליה, עשוי לקבל מקום בהרכב כדי לסייע בהתמודדות עם לאמין ימאל והעליות של פדרו פורו. גם גונסאלו מונטייל נמצא בתמונת ההרכב לאחר שנאוול מולינה התקשה לאורך הטורניר, כאשר יכולתו בדו קרב פנדלים מהווה שיקול נוסף עבור המאמן. גם רודריגו דה פול מועמד לחזור ל-11.

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ההרכב המשוער של ארגנטינה: אמיליאנו מרטינס, גונסאלו מונטייל (נאוול מולינה), כריסטיאן רומרו, ליסנדרו מרטינס, ניקולאס טגליאפיקו, ג'וליאנו סימאונה, ניקו גונסאלס (רודריגו דה פול), אנצו פרננדס, לאנדרו פארדס, אלכסיס מק-אליסטר, ליאו מסי וחוליאן אלברס.

מבחינת הפנטזי, מסי הוא כמובן בחירת הקפטן המתבקשת אחרי שצבר 93 נקודות בטורניר. ליסנדרו מרטינס (45) הוא המגן המצטיין של האלביסלסטה, אלכסיס מק-אליסטר (38) ממשיך לייצר נקודות בקישור, אנצו פרננדס כבר עומד על 35, בעוד חוליאן אלברס (22) מהווה אופציית דיפרנציאל מעניינת למי שמחפש להמר על שער בגמר.

אצל ספרד לא צפויים שינויים משמעותיים. לואיס דה לה פואנטה צפוי לפתוח עם אונאי סימון, פדרו פורו, פאו קוברסי, איימריק לאפורט, מארק קוקורייה, רודרי, דני אולמו, פדרי, לאמין ימאל, אלכס באאנה ומיקל אויארסבאל.

הישג ענק ללה ליגה

שווה לציין שלא פחות מ-24 שחקנים מתוך הסגלים של שתי הנבחרות (26 בכל נבחרת, 52 בסך הכל), משחקים בליגה הספרדית, מספר חסר תקדים. כמו כן, אתלטיקו מדריד שלחה לא פחות משמונה נציגים הפעם לגמר המונדיאל, מרקוס יורנטה, מארק פוביל, אלכס באאנה ואלחנדרו גרימלדו מספרד וחואן מוסו, ג'וליאנו סימאונה, נאוול מולינה וחוליאן אלברס מארגנטינה. זהו גמר המונדיאל השלישי ברציפות שיש לאתלטיקו מדריד הכי הרבה שחקנים בגמר, כשב-2018 ו-2022 היו לה ארבעה שחקנים.

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אם יש נבחרת ששווה להשקיע בה בפנטזי, זו ההגנה הספרדית. לאפורט ופורו מובילים את רשימת הניקוד עם 56 נקודות כל אחד, קוקורייה הוסיף 53 וקוברסי 52, בעוד אונאי סימון (42) עדיין מחזיק בטורניר הגנתי נהדר. בקישור רודרי (46), באאנה (40), אולמו (39) ופדרי (37) מספקים יציבות, כשבהתקפה מיקל אויארסבאל כבר צבר 45 נקודות. למרות שרשם "רק" 33 נקודות עד כה, לאמין ימאל תמיד מסוגל להתפוצץ במשחק אחד ולהפוך לבחירת ההכרעה של המחזור.

לצד הגמר, אסור לשכוח גם את משחק על המקום השלישי, שבו צרפת ואנגליה עדיין מספקות לא מעט אופציות למי שרוצה לנצל את התקציב המוגדל. בצרפת אמבפה (76) נותר השחקן השני בטיבו במשחק כולו, אוליסה (58) ודואה (41) צפויים לקבל תפקיד מרכזי, בעוד מייק מניאן (35) ממשיך להיות בחירה יציבה בין הקורות. ההרכב המשוער של הטריקולור כולל את מייק מניאן, מאלו גוסטו, איברהימה קונאטה, מקסנס לקרואה, תיאו הרננדס, ווארן זאיר-אמרי, אדריאן ראביו, ריאן שרקי, מייקל אוליסה, דזירה דואה וקיליאן אמבפה.

גם באנגליה יש עדיין שחקנים שיכולים לייצר נקודות. בלינגהאם (68) הוא הנציג הבולט ביותר, הארי קיין (48) ירצה לסיים את הטורניר עם שער, אנתוני גורדון (40) ואנדרסון (36) מגיעים בכושר טוב, וההרכב המשוער כולל את ג’ורדן פיקפורד, ג’ארל קוואנסה, דן ברן, מארק גואהי, ניקו אוריילי, ג’וד בלינגהאם, אליוט אנדרסון, נוני מדואקה, מורגן רוג'רס, מרקוס רשפורד והארי קיין.

אליוט אנדרסון חוגג עם ג'וד בלינגהאם וג'ד ספנס (IMAGO)

עם תקציב של 250 מיליון ואפשרות לבחור עד שמונה שחקנים מכל נבחרת, האסטרטגיה המומלצת היא לבנות את השלד סביב מסי וההגנה הספרדית, להשלים עם שחקני ההתקפה של שתי הפיינליסטיות, ורק לאחר מכן להוסיף כוכבים ממשחק המקום השלישי, בראשם אמבפה ובלינגהאם, כדי למקסם את פוטנציאל הנקודות במחזור האחרון של הטורניר.

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