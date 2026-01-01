"לאמין ימאל גאון, יש לו הכל להיות הטוב בעולם"

צ'אבי, שהעניק ליהלום את הבכורה בברצלונה בגיל 15, גאה לקראת הגמר מול ארגנטינה: "ספרד הנוכחית מזכירה את זו של 2010". וגם: המחמאות למסי ועתידו

אין אדם שגאה יותר לראות את ההתפתחות של לאמין ימאל מאשר צ'אבי הרננדס. המאמן הקטלוני היה זה שהעניק לכוכב הצעיר את הופעת הבכורה שלו בברצלונה באפריל 2023, כשהיה בן 15 בלבד. בריאיון לתקשורת הספרדית, אלוף העולם מ-2010 חילק מחמאות לחניכו לשעבר, שיוביל ביום ראשון הקרוב את נבחרת ספרד בגמר המונדיאל מול ארגנטינה.

"ראינו אותו כשהוא היה בן 15", שחזר צ'אבי. "זו הייתה תקופה שבה סבלנו מבחינה כלכלית במועדון, והיינו צריכים להמר על שחקני בית. ראינו שלאמין שונה כבר בגיל 15 ומאותו רגע העלינו אותו לקבוצה הבוגרת. ברגע שראיתי שהוא מוכן, והוא היה כזה מהיום הראשון, נתנו לו לשחק. הוא מבין הכל, תמיד מקבל את ההחלטה הנכונה. הוא השחקן שובר השוויון של ספרד, זו ברכה. יש לו את כל מה שצריך כדי להיות השחקן הטוב בעולם בכדורגל".

לקראת הגמר הגדול באצטדיון מטלייף, צ'אבי בטוח שהמפתח נמצא אצל ימאל: "הוא גאון, אולי בהיסטוריה של ספרד לא היה שחקן כל כך שובר שוויון. ותראו איך גם פאו קוברסי משחק. חבל לי על פרמין, אבל יש את פדרי. יש דור בברצלונה, שמועבר לנבחרת, שיספיק ל-10 או 15 שנים, ואני גאה בזה מאוד כי ראינו אותם גדלים בתקופתנו כצוות מקצועי במועדון".

צ'אבי הרננדס (IMAGO)

על היכולת של לה רוחה, שהדיחה את צרפת בחצי הגמר, הוסיף המאמן: "לא ראיתי קבוצה כל כך סולידית, כל כך טובה בהתקפה ובהגנה כבר שנים. זה הזמן, זה המאמן, אלו השחקנים, זה הדור. הם בנו קבוצה באותיות גדולות בכל הרמות. אין שם הרבה אגו. זה מאוד דומה לנבחרת ספרד שלנו מ-2010. אני אופטימי שזה יקרה וישוחזר".

בגמר, ספרד תפגוש את ארגנטינה ואת ליאו מסי, חברו הקרוב של צ'אבי מימי תור הזהב של ברצלונה. הקטלוני לא חסך במילים חמות: "אני מחשיב אותו קודם כל כחבר, יש לנו קשר אישי מצוין. מעבר לזה, כבר אין לי מילים לתאר אותו. אני אומר לו: 'אני כבר לא יודע מה להגיד לך'. אנחנו נשארים חסרי מילים מול אדם שיש לו את הענווה הזו להמשיך להתחרות, הוא חיה תחרותית. הוא ידע לקחת על עצמו בצורה טובה מאוד את תפקיד המנהיג הרוחני של הקבוצה שלו".

ליאו מסי (IMAGO)

לבסוף, צ'אבי, ששמו הוזכר בעבר כמועמד לאמן את נבחרת מרוקו, התייחס לעתידו המקצועי ואישר שהוא מעדיף לאמן נבחרת לאומית בפרק הבא של הקריירה: "אימון נבחרת יתאים לי מבחינה משפחתית. מועדון לא יאפשר לי להיות כל כך הרבה עם המשפחה, ויש לי ילדים קטנים. אני אומר את זה בפתיחות. יש לי רצון להשתתף כמאמן במונדיאל, יורו, אליפות אפריקה או אליפות אסיה".