דקה 15: צרפת - אנגליה 1:0

מונדיאל: פתיחה מדהימה בקרב האדיר על המקום השלישי. נבחרת שלושת האריות נראית טוב וכבר אחרי שלוש דקות עלתה ליתרון מבעיטה מופלאה של דקלאן רייס

צרפת ואנגליה נפגשות בשעה זו לקרב על המקום השלישי במונדיאל 2026, לאחר ששתי הנבחרות פספסו את הכרטיס לגמר. הטריקולור נכנעו 2:0 לספרד בחצי הגמר, בעוד האנגלים איבדו יתרון מאוחר והפסידו 2:1 לארגנטינה. עבור שתי הנבחרות מדובר בהזדמנות לסיים את הטורניר בטעם מעט מתוק יותר, כשצרפת רוצה להיפרד מהמאמן דידייה דשאן עם ניצחון, ואנגליה מקווה להשיג את הדירוג הטוב ביותר שלה במונדיאל מאז 1966.

צרפת הגיעה לטורניר כאחת הפייבוריטיות לזכייה, אך נעצרה מול ספרד. למרות זאת, הנבחרת של דשאן רשמה שבעה ניצחונות רצופים לפני ההפסד, כששישה מהם הושגו בהפרש של שני שערים ומעלה. המשחק יהיה האחרון של דשאן על הקווים אחרי קדנציה מפוארת, שבה הוליך את צרפת לזכייה במונדיאל 2018 ולגמר ב-2022. זה גם משחקו ה-187 כמאמן הנבחרת, יותר מכל מאמן אחר בתולדות צרפת, כשבמונדיאלים הוא מחזיק במאזן מרשים של 77% הצלחה לאורך 26 משחקים.

גם אנגליה מגיעה לאחר אכזבה גדולה. שלושת האריות כבר הובילו 0:1 על ארגנטינה אחרי הדקה ה-80, אך ספגו מהפך והפסידו 2:1, כאשר מרבית הביקורת הופנתה לעבר תומאס טוכל בעקבות החילופים ההגנתיים שביצע. האנגלים הפסידו בשני משחקיהם הקודמים על המקום השלישי במונדיאל, ואם יפסידו גם הפעם יהיו לנבחרת הראשונה אי פעם שמפסידה שלושה משחקים על המקום השלישי. בנוסף, אנגליה הפסידה בשבעת משחקי המונדיאל האחרונים שלה מול נבחרות שדורגו בטופ 10 בעולם לפני פתיחת הטורניר.

גם ההיסטוריה האחרונה בין הנבחרות נוטה בבירור לטובת צרפת. אנגליה ניצחה רק אחד מתשעת המפגשים האחרונים בין השתיים, לצד שתי תוצאות תיקו ושישה הפסדים, כולל ההדחה ברבע גמר מונדיאל 2022. מבחינת הנתונים, רק אחד מששת משחקיה האחרונים של צרפת הסתיים כששתי הקבוצות כובשות, ושבעת שעריה האחרונים במונדיאל הגיעו כולם אחרי הדקה ה-40. מנגד, ארבעת משחקיה האחרונים של אנגליה הסתיימו עם שערים של שתי הקבוצות, ותשעה מתוך 12 השערים האחרונים שלה בטורניר נכבשו במחצית השנייה.