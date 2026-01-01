הוגרלו בתי אליפות התיכוניים בכדורסל תשפ"ז

גם השנה צפויה האליפות להפגיש בין בתי הספר המובילים בכדורסל התיכונים בישראל ולספק עונה תחרותית, מסקרנת ומלאת עניין. שידורים ישירים ב-ONE

אליפות התיכוניים בכדורסל, המפעל שממנו צמחו רבים משחקני הכדורסל הבולטים בישראל, יוצאת לדרך עם הגרלת הבתים לעונת תשפ״ז. גם השנה צפויה האליפות להפגיש בין בתי הספר המובילים בכדורסל התיכונים בישראל ולספק עונה תחרותית, מסקרנת ומלאת עניין.

השבוע, התקיימה באולפני ONE הגרלת הבתים של אליפות התיכוניים בכדורסל לתלמידים ולתלמידות לשנת הלימודים תשפ״ז. ההגרלה שודרה בשידור ישיר בערוץ היוטיוב של התאחדות הספורט לבתי הספר בישראל, בהשתתפות נציגי בתי הספר, מאמנים ואנשי ההתאחדות. את ההגרלה הובילו יורם כהן, מנהל האגף המקצועי בהתאחדות הספורט לבתי הספר ורועי לוין, רכז ענף הכדורסל בהתאחדות הספורט לבתי הספר. באולפן התארחה המפמ״רית והממונה הנכנסת על החינוך הגופני במשרד החינוך, הגב׳ ענבל זלמנוביץ.

המפמ"רית והממונה על החינוך הגופני במשרד החינוך, ענבל זלמנוביץ. (התאחדות הספורט לבתי הספר)

השנה, באליפות התלמידים תשתתפנה 18 קבוצות תלמידים בשלושה בתים, ו-10 קבוצות תלמידות בשני בתים. אלו יהיו שלושה חודשים אינטנסיביים של משחקים, שידורים ישירים, קהל, מתח, פיינל פור ואירוע גמר. ב- 7.9.2026 תצא לדרך אליפות התלמידים וב-9.09.26 זו של התלמידות. משחקי הגמר צפויים להיערך בתחילת ינואר 2026. משחקים נבחרים מכל שלבי הטורניר, כולל אירועי חצי הגמר והגמר ישודרו בשידורים ישירים בערוץ ONE (ערוץ 50).

אליפות התלמידים תתקיים השנה במתכונת חדשה, שבמסגרתה יתחרו 18 קבוצות שיחולקו לשלושה בתים, בני שש קבוצות בכל בית. המשחקים בכל בית יתקיימו בשני סיבובים בשיטת ליגה, כך שכל קבוצה תשחק עשרה משחקים. שתי הקבוצות שיסיימו במקומות הראשונים בכל בית יעפילו לשלב רבע הגמר, ואליהן יצטרפו שתי נציגות מהאליפות הארצית. משלב זה יימשכו המשחקים בשיטת נוקאאוט, עד להכתרת אלופת התיכוניים לשנת הלימודים תשפ״ז.

הקבוצות המשתתפות: 18 קבוצות תלמידים, 10 קבוצות תלמידות יקחו חלק באליפות התיכוניים. בטורניר התלמידים הקבוצות יחולקו ל-3 בתים ובתלמידות ל-2 בתים.

תלמידים:

תיכון חדש תל אביב, רמות ים עמק חפר, רוטברג רמת השרון, מטרווסט רעננה, בן צבי קריית אונו, אזורי גבעת ברנר, בליך רמת גן, הריאלי חיפה, הרב תחומי עמק חרוד, היובל הרצליה, עירוני א׳ מודיעין, כצנלסון כפר סבא, הגימנסיה ראשון לציון, ליד״ה ירושלים, קריית שרת חולון, בן יהודה נס ציונה, חקלאי נהלל ומקיף ז׳ אשדוד.

הגרלת התלמידים (התאחדות הספורט לבתי ספר)

תלמידות:

רוטברג רמת השרון, הגימנסיה ראשון לציון, תיכון חדש תל אביב, הרב תחומי עמק חרוד, עירוני ט׳ תל אביב, הריאלי חיפה, חוות הנוער הציוני, אוסטרובסקי רעננה, רבין כפר סבא ובן יהודה נס ציונה.

הגרלת התלמידות (התאחדות הספורט לבתי ספר)

רועי לוין, רכז הכדורסל בהתאחדות הספורט לבתי הספר: “אליפות התיכוניים בכדורסל היא הרבה מעבר למשחק. היא משקפת את העבודה שנעשית לאורך השנה בבתי הספר, את המחויבות של התלמידים ושל הצוותים המקצועיים, ואת הערכים שמלווים את הספורט הבית־ספרי. המתכונת החדשה באליפות התלמידים היא צעד נוסף בפיתוח הליגה, ואנחנו מאמינים שהיא תתרום לרמת התחרות ולחוויית המשחק. אני מאחל הצלחה לכלל התלמידים והתלמידים ומאחל לכולם עונה מוצלחת”.