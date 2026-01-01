ירמקוב יימכר בסכום שיא, מצבו של בנסון ייבחן

השוער יימכר למטאליסט בפי 30 ממחיר רכישתו, כשגלזר יחתום כמחליפו במכבי חיפה. ירין לוי ישודרג אחרי ט' באב. בשלישי: ניסוי כלים נגד הפועל כפר סבא

אם לא תהיינה הפתעות של הרגע האחרון במהלך השבוע הקרוב, ולא תהיה קבוצה מעבר לים שתחליט להגיש הצעה מפתה לירין לוי בכפוף לתג המחיר של 2.5 מיליון איירו שעדיין קיים, לוי ישודרג לאחר צום ט' באב בחוזה חדש במכבי חיפה, שמכוונת ללוי תפקיד חשוב במערך של ברק בכר לקראת העונה הקרובה.

לוי, איתן אזולאי וברוניניו הם שלושת השחקנים המיועדים להוביל את הקישור של הקבוצה העונה, כאשר יש לה כגיבוי שורה של שחקנים שיכולים להוות אלטרנטיבה לכל אחד מהקשרים.

החל מעלי מוחמד, דרך נבות רטנר ואיתי אהוד, ועד יאיר מרדכי וסדריק דון, שלפי שעה מתוכנן לשחק באגף ימין על חשבונו של מנואל בנסון, שטרם התאושש מפציעה ומסתפק כרגע בריצות סביב המגרש. מצבו של בנסון, שסובל מבעיה בגיד האכילס, ייבחן במהלך השבוע הקרוב.

מנואל בנסון (עמרי שטיין)

בכל מקרה, לקראת הדרבי בשבוע הבא במסגרת גביע הטוטו מול הפועל חיפה, לברק בכר תינתן הזדמנות טובה להריץ את ההרכב המסתמן לדרבי במשחק האימון שצפוי לקבוצה ביום שלישי הקרוב מול קבוצת הבת, הפועל כפר סבא, שרוצה מאוד לצרף את החלוץ עומר דהן שקיבל אור ירוק לשחק היכן שיחפוץ.

הרווח עבור ירמקוב: פי 30

במקביל לכל אלה, בחיפה מקווים תוך 48 שעות להודיע רשמית על הצטרפותו של עומרי גלזר לקבוצה במקומו של גיאורגי ירמקוב, שסופר את השעות לצאת ולשחק במטאליסט האוקראינית, שאמורה להעביר לחיפה קרוב ל-3 מיליון אירו. אם מתחשבים בכך שחיפה רכשה לפני שני קיצים את ירמקוב במאה אלף אירו, הרי שהרווח שלה על המכירה הצפויה הוא פי 30 ממחיר הרכישה.

עומרי גלזר מזנק (ראובן שוורץ)

חלוץ הרכש החדש של חיפה, אנדריאה נובאקוביץ', אמור במהלך השבוע לנחות בארץ, לעבור בדיקות רפואיות ולחתום על החוזה החדש. במכבי חיפה מקווים שלאחר ששתי המטרות העיקריות, החתמת קשר ה-10 ברוניניו והחתמת החלוץ נובאקוביץ', הושגו, ניתן יהיה עוד השבוע להודיע על החתמת בלם זר שיחליף את עבדולאי סק.

בחיפה נרשמה שביעות רצון גדולה מכך שאתמול הגיעו למתחם האימונים בכפר גלים למעלה מ-2,000 אוהדים כדי לעודד ולתמוך בקבוצה, מה שמעיד על פתיחת דף חדש בין הארגונים לקבוצה, דבר שאמור לעזור ולמנף את הקבוצה לקראת העונה שבפתח.