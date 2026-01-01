השותף הגדול של מסי: פרננדס מכוון לזכייה שנייה

לפני עשור הקשר שכבש בחצי הגמר שלח על תקן אוהד מכתב לפרעוש בבקשה לחזור בו מפרישה מהנבחרת. מאז 2022 הם מצעידים את ארגנטינה לזכיות. 22:00: הגמר

"אל תפרוש", פנה אנצו פרננדס לליאו מסי לפני עשור. הפרעוש המתוסכל הודיע ביוני 2016 כי יעזוב את הנבחרת לתמיד אחרי ההפסד לצ'ילה בפנדלים בגמר קופה אמריקה בו החמיץ בדו קרב, אבל הנער בן ה-15 לקח יוזמה ובחר לשלוח לו מכתב מיוחד. "תעשה מה שתרצה, אבל בבקשה תשקול להישאר. תישאר כדי ליהנות מכדורגל. תישאר כדי ליהנות, כי אין לך מושג כמה אנחנו נהנים כשאתה נהנה", הוא התחנן.

הוא בכלל לא חשב אז על האפשרות לשחק לצידו של אלילו, אבל לימים הרעיון הפך לריאלי יותר ויותר. כאשר זומן לראשונה לסגל של המאמן ליונל סקאלוני בספטמבר 2022, הצטלם פרננדס עם מסי מיד עם הגעתו למחנה. "לא ידעתי אם יקראו לי שוב, ולא רציתי לפספס את ההזדמנות", הוא הסביר. בחלוף 3 חודשים בלבד, הוא כבר הניף ביחד עם הקפטן את גביע העולם, תוך שהוא הופך לשחקן מפתח במערך. מאז, אי אפשר לדמיין את ארגנטינה ללא פרננדס, ותרומתו להעפלה לגמר השני ברציפות הייתה כבירה. כעת הוא נמצא במרחק נגיעה מזכייה שניה באליפות העולם, והאושר משיתוף הפעולה עם מסי רק מתעצם. אנסו חי בחלום.

ב-2022 הוא לא יועד להיות שחקן הרכב. בשני המשחקים הראשונים שולב פרננדס רק כמחליף, אך ניתן היה לחוש את האנרגיות ששדרגו את המערך כשהוא שולב. שער לרשת מקסיקו שהבטיח ניצחון 0:2 שכנע סופית את סקאלוני שהוא חייב להיות על הדשא תמיד. החל מהמשחק הנעילה בשלב הבתים מול פולין, נמצא האיזון הנכון במרכז המגרש כאשר פרננדס שיתף פעולה עם אלכסיס מק-אליסטר ורודיגו דה פול, שומר ראשו המוצהר של מסי. הנוסחה הזו סייעה לאלביסלטה לדהור כל הדרך עד הזכייה, ופרננדס נבחר לשחקן הצעיר המצטיין של גביע העולם.

האגדה נמשכת: ארגנטינה עולה לגמר המונדיאל

הנסיקה התאפשרה בין היתר בזכות התמיכה הבלתי מסויגת של מסי. הפרעוש זיהה את הפוטנציאל העצום של פרננדס, לקח אותו תחת חסותו, ותמך באופן נחרץ בקידומו להרכב. הוא לא זכר אז את המכתב, אבל הקשר הזכיר אותו, והסיפור שקיבל פרסום נרחב בארגנטינה בוודאי לא הזיק לו. מאידך, אנסו לא תמיד שמע בקולו של הקפטן. לפני השער לרשת המקסיקנית, ביקש ממנו מסי לשמור על הכדור כדי לבזבז זמן, אבל לפרננדס היו תוכניות אחרות. הוא ראה הזדמנות ולקח אותה בשתי הידיים. יש לו קילר אינסטינקט, והוא יודע לקחת אחריות ולהתעלות ברגעים החשובים. את המנהיגות הזו ראו כולם עוד באקדמיה של ריבר פלייט.

ההופעות במונדיאל הראשון שלו שידרגו מאוד את מעמדו של פרננדס. מספר חודשים קודם לכן, הוא רק עבר מריבר פלייט לבנפיקה, ועשה מיד רושם חיובי ביותר בליסבון. את הופעת הבכורה בליגת האלופות הוא ערך נגד מכבי חיפה בספטמבר 2022, והצטיין בניצחון 0:2. את ההצגה הגדולה באותו סתיו הוא סיפק בניצחון 3:4 על יובנטוס שסללה את הדרך לשמינית הגמר, אבל הארגנטיני כבר לא היה שם כדי ליטול חלק במעמד. בתום גביע העולם, האמיר מחירו בחדות, וצ'לסי שילמה 107 מיליון אירו תמורתו, קרוב לסעיף השחרור שעמד על 120 מיליון. ייתכן שהיעד לא היה אידאלי מבחינת הקשר, אבל מעטים השחקנים שמסוגלים לסרב לקפיצת מדרגה כזו.

אנצו פרננדס (IMAGO)

הקדנציה בסטמפורד ברידג' הייתה הפכפכה עבור פרננדס, אבל בשנה שעברה הוא היה דומיננטי מאוד בזכייה בשני תארים. הוא הוכתר לשחקן המצטיין בקונפרנס ליג, ואף הבקיע את השער הראשון בגמר מול בטיס שסלל את הדרך לניצחון 1:4. מיד לאחר מכן, הוא נסע לארצות הברית וחגג זכייה במהדורה הראשונה של גביע העולם למועדונים. הטורניר המאולץ הזה אינו יוקרתי במיוחד, אבל התואר היה כייפי עבור אוהדי צ'לסי, ואף שימש עבור פרננדס חזרה גנרלית לא רעה לקראת המונדיאל הנוכחי. הרי הגמר התקיים במטלייף סטדיום בניו ג'רזי, בו ייערך גם הגמר הערב (ראשון, 22:00). ואז, לפני שנה, הדהימה צ'לסי את סן ז'רמן עם 0:3 חלק מצמד של קול פאלמר ושער של ז'ואאו פדרו.

אירוני מאוד כי שני הכוכבים האלה כלל לא נכללו בסגל נבחרותיהם לגביע העולם. ההחלטה של תומאס טוכל לא לזמן את פאלמר לא הייתה טבעית במיוחד, גם אם היה בה הגיון פנימי כלשהו. אחרי הכל, זה האיש שזהר בשלבים המכריעים ביורו 2024, והיה יכול לתרום רבות גם בגביע העולם, אם כי לא במסגרת הבונקר בו בחר המאמן במחצית השנייה מול ארגנטינה בחצי הגמר. הבחירה של קרלו אנצ'לוטי לוותר על ז'ואאו פדרו בסגל ברזיל הייתה תמוהה עוד יותר, והוא אפילו לא היה צריך לנסוע על חשבונו של ניימאר אם האיטלקי היה מוכן להיכנע כך ללא תנאי ללחץ הציבורי העצום לזמנו. היו אלטרנטיבות אחרות, וחסרונו של חלוץ צ'לסי הורגש היטב כאשר הברזילאים הודחו בידי נורבגיה בשמינית הגמר.

כך או כך, שחקן אחד של צ'לסי שכיכב בגמר לפני שנה יוכתר הערב לאלוף עולם, יהיה זה פרננדס או מארק קוקורייה. המגן השמאלי הספרדי נסע לטורניר טכנית כנציג צ'לסי, אך בפועל הוא כבר לא כזה אחרי המעבר המפתיע לריאל מדריד. באשר לפרננדס, מכירתו לסנטיאגו ברנבאו תהיה סנסציונית הרבה פחות, ולא רק כי סגנית אלופת ספרד מחזרת אחריו מזמן. הוא הצהיר על שאיפתו בעצמו באפריל כאשר סיפר בראיון: "מדריד דומה מאוד לבואנוס איירס בסגנון, והייתי בוחר לגור בה מכל הערים באירופה". באופן ביזארי, הנהלת צ'לסי החליטה שעל מילים אלה ראוי להשעות את השחקן המוביל שלה משני משחקים, אך סביר שהעונש דווקא חיזק את רצונו של פרננדס לעזוב. מי רוצה להישאר במועדון שלא מכבד אותך?

בדרך החוצה מצ'לסי? פרננדס (רויטרס)

ברור כשמש שריאל מדריד זקוקה לשחקן כמוהו. פרננדס הוא מעין שילוב של קאסמירו עם לוקה מודריץ' כי הוא משלב רוח לחימה ונחישות עם ראיית משחק ויכולות ניהול. במונחי השוק הנוכחיים, אין סיבה לא לשלם תמורתו 120 מיליון אירו כשהוא רק בן 25, ועדיין לא הגיע לשיאו. השאלה הזו פתוחה לחלוטין, והאיש שעשה את המעבר הגדול הראשון אחרי המונדיאל הקודם עשוי ללכת על מעבר גדול שני בתום המונדיאל השני שלו. יהיה בכך הגיון כי הקיץ הוא טוב אפילו יותר בהשוואה ל-2022.

במונדיאל הזה, פרננדס הרבה יותר מנוסה. הביטחון העצמי שלו בשמיים, וההערכה כלפיו עצומה. הוא יודע שבארגנטינה מצפים ממנו להתעלות במשחקים הגדולים, כמו שעשה בדרך לזכייה בקופה אמריקה ב-2024 ובניצחון המכונן 1:4 על ברזיל במוקדמות המונדיאל אז היה חתום על שער ובישול. והוא סיפק כעת רגעים קסומים וקריטיים ביותר. פרננדס נגח את השער המכריע וקבע 2:3 בזמן פציעות כאשר ארגנטינה השלימה את הקאמבק המפואר מול מצרים בשמינית הגמר. ובחצי הגמר, כאשר כל הניסיונות לפרוץ את העורף האנגלי נעצרו, הוא היה זה ששבר את הקרח והשווה ל-1:1 בדקה ה-85 בבעיטה חדה מחוץ לרחבה, מבישול של מסי.

שיתוף הפעולה ביניהם באמת פנטסטי. הקפטן אף הדריך את פרננדס לשחק בעמדה קדמית יותר אחרי ספיגת השער של אנתוני גורדון, והוא ידע מתי לספק לו את המסירות. מסי משך את ההגנה אליו, ראה את חברו פנוי, והחגיגה של פרננדס עם הידיים ליד האוזניים חיקתה בכוונה את זו של מסי ברבע הגמר מול הולנד במונדיאל הקודם. הם משדרים על אותו גל, ופרננדס תמיד מדגיש עד כמה הוא גאה ונרגש לשחק לצד הגיבור הגדול שלו. עמוק בפנים, הוא מרגיש שהייתה לו תרומה, גם אם צנועה, לכך שמסי לא פרש ב-2016. הייתה לו גם תרומה כבירה לזכייתו של מסי במונדיאל הראשון שלו. עכשיו הם יכולים לזכות ביחד גם במונדיאל השני. ואין שום סיבה להמר נגד שער של פרננדס גם בגמר. לפני המעבר האפשרי למדריד, הוא משתוקק להכניע את ספרד.