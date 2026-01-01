די מריה: לא אגיע לגמר, אני לא רוצה להיות נאחס

מי שכיכב במונדיאל 2022 התייחס לשמועות לפיהן ישתתף בטקס הענקת גביע העולם: "אצפה במשחק מהבית, החבר'ה יודעים שהיה להם את הגב שלי מהיום הראשון"

יממה לפני גמר מונדיאל 2026 בין ארגנטינה לספרד, נפוצו בארגנטינה דיווחים שלפיהם אנחל די מריה עשוי להגיע לארצות הברית ולהשתתף בטקס הענקת גביע העולם במקרה שנבחרתו תזכה. אלא שכוכב האלביסלסטה וגיבור הזכייה במונדיאל 2022 מיהר לשים סוף לשמועות.

במהלך הופעתו בהצגה "רוקי", שבה מככב ניקו ואסקס, נשאל די מריה האם הוא מתכנן להגיע לאצטדיון מטלייף בניו ג'רזי והשיב בצחוק: "לא, השתגעתם?!"

"החבר'ה יודעים שהיה להם את הגב שלי מהיום הראשון"

בהמשך הסביר מדוע החליט להישאר בבית: "לא נסעתי וגם לא אסע. אני לא רוצה להיות נאחס. אני נשאר בבית ואצפה במשחק משם". למרות שלא יהיה לצד הנבחרת, די מריה הדגיש כי ימשיך לתמוך בחבריו מרחוק: "החבר'ה יודעים שהיה להם את הגב שלי מהיום הראשון, אז אתמוך בהם כמו תמיד".

האגדה נמשכת: ארגנטינה עולה לגמר המונדיאל

כוכב רוסריו הביע גם גאווה בהישגי הדור החדש של ארגנטינה: "אני מאוד שמח, אפילו נרגש. אני מרגיש שעשיתי צעד חשוב כשפיניתי את המקום ונתתי לצעירים להוביל. אני חושב שעשיתי את הדבר הנכון. החבר'ה שוב הגיעו לגמר, ואחרי ההופעה שלהם אי אפשר באמת לבקש יותר".

לאחר שדי מריה הבהיר שלא יגיע לטקס, בארגנטינה החלו להעלות שמות אחרים שעשויים לייצג את המדינה במקרה של זכייה ולהעניק את הגביע, בהם מריו אלברטו קמפס, מכוכבי הזכייה במונדיאל 1978, ואוסקר רוגרי, שהניף את הגביע ב-1986.

עוד לפני שהתייחס למונדיאל, די מריה זכה למחווה מרגשת במהלך ההצגה "רוקי". הוא הוזמן לבמה על ידי ניקו ואסקס, התקבל במחיאות כפיים סוערות ונראה נרגש במיוחד. כשנשאל מה נגע בו בסיפור, השיב: "אני מאוד מתחבר לזה בגלל החוסן, ההתמדה, רוח הלחימה והסירוב לוותר. המאבק להגשים את החלומות שלך".