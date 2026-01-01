עמנואל שארפ בלט עם 16 נקודות בניצחון סקרמנטו

הגארד קלע 4 שלשות והוסיף שני ריבאונדים, שלוש חטיפות ושלושה אסיסטים, כאשר הקינגס רשמו קאמבק בליגת הקיץ וגברו 90:92 על שארלוט הורנטס בלאס וגאס

סקרמנטו קינגס סיימה את הופעותיה בליגת הקיץ של ה-NBA עם ניצחון 90:92 על שארלוט הורנטס בלאס וגאס, כאשר מי שבלט מעל כולם היה עמנואל שארפ, שהוביל את הקבוצה לניצחון עם משחק מגוון ואיכותי. הגארד סיים את הערב עם 16 נקודות, כשהוא קולע ארבע שלשות, מוסיף שני ריבאונדים, שלושה אסיסטים ושלוש חטיפות, לצד איבוד כדור אחד בלבד ב-30 דקות משחק.

פתח חזק, קאמבק של שארלוט וסיום מוצלח לקינגס

סקרמנטו פתחה נהדר את ההתמודדות ועלתה ליתרון 19:31 כבר בסיום הרבע הראשון, כשבהמשך אף הגדילה את הפער ל-15 נקודות. שארלוט הצליחה לחזור למשחק עם רבע שני מצוין של 24:31, שצימק את הפיגור ל-55:50 במחצית.

ההורנטס המשיכו במומנטום, התקרבו לנקודה אחת בלבד בסיום הרבע השלישי ואף עלו ליתרון של שש נקודות במהלך הרבע האחרון. למרות זאת, הקינגס הציגו משחק קבוצתי מאוזן, ביצעו קאמבק משלהם והשיגו ניצחון בסיום. מלבד שארפ, ג'ונתן מוגבו הצטיין עם 14 נקודות, שמונה ריבאונדים, ארבעה אסיסטים ושלוש חסימות. גם אלכס קרבאן, הבחירה ה-29 בדראפט 2026, קלע 14 נקודות והוסיף שני ריבאונדים ושלושה אסיסטים.

מרקל סאטון תרם 13 נקודות ושישה ריבאונדים, אדם פלאגלר רשם 11 נקודות, שלושה ריבאונדים, שלושה אסיסטים ושתי חסימות, בעוד ויקטור לאחקין עלה מהספסל וסיפק דאבל-דאבל של 12 נקודות ו-11 ריבאונדים.

מנגד, האנאס שטיינבאך הוביל את שארלוט עם דאבל-דאבל של 22 נקודות ו-11 ריבאונדים, טידז'אן סלאון וכריסטיאן אנדרסון הוסיפו 18 נקודות כל אחד, אך זה לא הספיק כדי למנוע מההורנטס לסיים את ליגת הקיץ עם מאזן של 4:1. סקרמנטו, מנגד, חתמה את הטורניר עם מאזן של 3:2.