שחקני ספרד דרוכים: ארגנטינה היא לא רק מסי

רודרי לקראת הגמר: "המבחן המושלם, יש לנו יותר רצון לנצח מפחד להפסיד". לאפורט: "ראינו דברים מפתיעים במשחקי ארגנטינה". וגם: ההשוואה לאורוגוואי

שחקני נבחרת ספרד ממשיכים בהכנות לקראת גמר מונדיאל 2026 מול ארגנטינה, כשקפטן הנבחרת רודרי, הבלם איימריק לאפורט והשוער אונאי סימון התייחסו ליריבה, לליאו מסי ולאופי המשחק הצפוי. לצד המחמאות לאלופת העולם, בספרד מבהירים כי הם מאמינים שהגיע זמנם להפוך לאלופי העולם.

רודרי, שיניף את ספרד לגמר כקפטן בפעם ה-12, אמר: "המטרה הייתה להגיע לרגע הזה. רצינו לזכות במונדיאל ואנחנו יודעים שאנחנו מסוגלים. כבר הוכחנו שאנחנו יכולים לנצח יריבות גדולות, ועכשיו מחכה לנו היריבה הקשה ביותר. זה יהיה המבחן המושלם כדי לראות אם אנחנו מסוגלים להניף את גביע העולם. המסר הוא שיהיה לנו יותר רצון לנצח מאשר פחד להפסיד".

הקשר התייחס גם ליריבה: "ארגנטינה היא הרבה יותר ממסי. מבחינתי מסי הוא השחקן הטוב ביותר בכל הזמנים, אבל אני חושב שאלו שתי הנבחרות שמשחקות את הכדורגל הקבוצתי הטוב ביותר". רודרי החמיא להישגים של האלביסלסטה: "שתי הופעות רצופות בגמר המונדיאל זה דבר מרשים מאוד. גם אנחנו מנסים לבנות תהליך דומה".

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"אנחנו יודעים בדיוק איזו נבחרת מחכה לנו"

רודרי התייחס לאופי של ארגנטינה לאורך הטורניר: "זה מעיד על הרוח התחרותית שלהם. אנחנו יודעים בדיוק איזו נבחרת מחכה לנו. ננסה לפגוע בהם בדרך שאנחנו חושבים שתצליח, אבל נצטרך להיות אמיצים וללכת על הניצחון".

על הדרך לעצור את אלופת העולם אמר: "אנחנו נבחרת שלמה ומאוזנת מאוד, והיינו יציבים לאורך כל הטורניר. גם הם הראו התמדה אדירה והם תחרותיים מאוד".

כשנשאל על האפשרות שארגנטינה תנסה להוציא את ספרד משלוותה באמצעות פרובוקציות, השיב: "זה חלק מהכדורגל. נראה איך המשחק יתפתח. אני מעדיף לחשוב שהם פשוט נותנים הכול כדי לנצח, אבל אם זה יקרה, לא ניגרר לזה ופשוט נתעלם".

רודרי (IMAGO)

גם הבלם איימריק לאפורט החמיא למסי: "הוא אגדה של כל החיים. כולנו גדלנו על הסרטונים שלו. שיחקתי נגדו הרבה פעמים, ולצערי נשארו לי בעיקר תמונות איתו. הוא תמיד מופיע ברגעים החשובים. כולנו נהנינו לראות אותו לאורך השנים. עכשיו אני רק מקווה שהמונדיאל לא יהיה שלו, אלא שלנו".

כשנשאל האם הזכייה תהיה מתוקה יותר אם תגיע על חשבון מסי, ענה: "לא משנה את מי ננצח. אני אקח זכייה במונדיאל מול כל יריבה. ברור שמדובר בעוד אגדה של המשחק, אבל הדבר היחיד שחשוב הוא לנצח".

"ראינו דברים מפתיעים במשחקים של ארגנטינה"

לאפורט התייחס גם לסגנון המשחק של אלופת העולם: "אני בכלל לא מודאג מאגרסיביות בכדורגל, כל עוד השופט עושה את העבודה שלו. אבל במשחקים האחרונים ראינו דברים שהפתיעו אותנו מאוד, במיוחד מצד ארגנטינה. היו פעולות שנשארו ללא עונש. זו קבוצה שמשאירה הרבה סימנים על היריבה, ודברים כאלה לא צריכים להיות חלק מהמשחק, במיוחד בטורניר כזה".

הבלם הוסיף: "דיברנו על זה גם בחדר ההלבשה. אנחנו לא שולטים בזה, ולכן התפקיד של השופט הוא לוודא שזה יישאר משחק כדורגל ולא משהו אחר".

אמריק לאפורט (רויטרס)

למרות זאת, הוא הדגיש את הביטחון של ספרד: "אנחנו רגועים מאוד. אחרי שניצחנו את צרפת חגגנו, אבל לא בצורה מוגזמת, כי המטרה שלנו היא לא רק לנצח את צרפת אלא לזכות במונדיאל. אנחנו לא רוצים לעשות דברים רק עד חצי הדרך. כל דבר שהוא פחות מזכייה יהיה אכזבה עבורנו".

לאפורט סיכם: "ברור שאנחנו נהנים מהדרך ומהעובדה שהדחנו יריבות גדולות, אבל יש לנו מנטליות של מנצחים. עד שלא נשיג את מה שאנחנו מאמינים שמגיע לנו, אי אפשר באמת לחגוג".

גם השוער אונאי סימון מעריך שמצפה לספרד מבחן פיזי קשה: "אנחנו מאמינים שהמשחק מול ארגנטינה יהיה דומה לזה שהיה לנו מול אורוגוואי. זה היה המשחק שבו הכי התקשינו לפתח את סגנון המשחק שלנו בגלל כמות העבירות. אנחנו מצפים לתרחיש דומה וצריכים להיות מוכנים אליו, מבלי לוותר על הזהות שלנו".

השוער הדגיש את החשיבות של החוסן המנטלי: "אם בשלב כלשהו המשחק יתפתח לרעתנו וניקלע לפיגור, אנחנו חייבים להאמין שאנחנו מסוגלים לחזור. ארגנטינה הראתה לאורך כל המונדיאל שהיא יודעת לעשות את זה, ואם יגיע הרגע שלנו - גם אנחנו צריכים להראות שאנחנו נבחרת שרוצה לזכות בגביע העולם".