טראמפ: את המונדיאל הבא אנחנו צריכים לארח לבד

נשיא ארה"ב לקראת הגמר: "היינו נדיבים כשצירפנו את קנדה ומקסיקו, הפעם נסגור בפניהן את הדלת". וגם: פרשת ביטול האדום, מסי והביקורת הקשה על טוכל

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עורר סערה חדשה בעולם הכדורגל במהלך אירוע חגיגי שערכה פיפ"א במגדל טראמפ בניו יורק, כאשר קרא להעניק לארצות הברית את אירוח מונדיאל 2038, אך הפעם ללא קנדה ומקסיקו, שאירחו יחד איתה את טורניר 2026.

טראמפ, שנשא דברים בפני נשיאי ההתאחדויות המשתתפות במונדיאל לצד נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו, אמר: "מה שאנחנו צריכים לעשות הוא שיבחרו בנו שוב, לבד. היינו נדיבים מדי בפעם הקודמת כשצירפנו את קנדה ומקסיקו. עכשיו נסגור בפניהן את הדלת".

בהמשך הוסיף: "אבל בואו נעשה את זה בסטייל - שייתנו לנו את האירוח עכשיו, ואת המונדיאל שאחריו יארח מישהו אחר. כך נשחרר את כל הכעס, השנאה והאווירה הרעילה שמסתובבת מסביב".

האגדה נמשכת: ארגנטינה עולה לגמר המונדיאל

טראמפ אף העלה רעיון מפתיע נוסף: "והנה רעיון מטורף - למה שלא נארח את המונדיאל הבא יחד עם סין? משחקים בין שתי המעצמות, טיסות קצרות ונוחות, כמעט אחד ליד השני. השחקנים יהיו בהלם מכמה שזה יהיה פשוט ומדהים". אינפנטינו שיבח את טראמפ: "בלי התמיכה שלך, המונדיאל הזה לא היה הצלחה"

נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו ניצל את ההזדמנות כדי להחמיא לטראמפ ואמר: "המונדיאל הזה לא היה הופך להצלחה כל כך גדולה בלעדיך. זהו האירוע החברתי והתרבותי הגדול ביותר שהאנושות ראתה אי פעם".

טראמפ, שצפוי להגיע לגמר המונדיאל בין ארגנטינה לספרד בניו ג'רזי, התייחס גם להצלחת הטורניר בארצות הברית: "אמרתי לעצמי, 'השתגעתם? אנחנו בכלל לא מדינת כדורגל'. אבל מסתבר שאנחנו כן מדינת כדורגל, ואני חושב שנמשיך להיות כזו".

ההרכב של ארצות הברית (רויטרס)

נשיא ארצות הברית סיפק גם פרשנות מקצועית על הדחתה של אנגליה בחצי הגמר: "הארי קיין היה פנטסטי. אני חושב שאולי אנגליה עשתה טעות כשהפכה אותו לשחקן הגנתי. הם עלו ליתרון ואז לקחו את השחקן הכי טוב שלהם ושמו אותו בהגנה. זה היה די מוזר".

בהמשך התייחס גם לליאו מסי: "אני מבין בספורט ואני גם מבין קצת בכדורגל. ראיתי את מסי כשהוא היה תחת שמירה צמודה, ופתאום הוא הופיע באגף ימין. אתם מבינים על מה אני מדבר? פשוט שמתי לב לזה. אף אחד לא דיבר על זה".

טראמפ התייחס גם לפרשת ביטול ההשעיה של פולריאן באלוגון, שאפשרה לחלוץ נבחרת ארצות הברית לשחק בשמינית הגמר מול בלגיה: "כל מה שעשיתי היה לבקש בדיקה מחדש. לא אמרתי לאף אחד 'אתם חייבים לעשות את זה'. האיש הזה חכם וקשוח".

לאחר מכן הודה כי שוחח בנושא עם אינפנטינו: "הרגשתי מחויב להתקשר לג'אני ופשוט להמליץ. אני לא חושב שהוא קיבל את ההחלטה בעצמו. לדעתי ועדה בחנה את המקרה והגיעה למסקנה שמדובר בתאונה. זו הייתה תאונה. שני שחקנים התנגשו במהירות גבוהה, ולא הייתה שום בעיטה מכוונת".