דה לה פואנטה: היה 0:0 דקה 70 ומסי כבש רביעייה

מאמן ספרד ספג בוז בזמן אירוע של פיפ"א ("אותי חינכו מגיל צעיר לכבד את כולם") ונזכר בפעם שפגש את הכוכב בצעירותו: "יש לי הערכה עצומה לארגנטינה"

מאמן נבחרת ספרד, לואיס דה לה פואנטה, התייצב למסיבת העיתונאים לקראת גמר מונדיאל 2026 מול ארגנטינה והתייחס להכנות למשחק, לליאו מסי, ללאמין ימאל וליריבה שמחכה לו ביום ראשון. עוד קודם לכן, במהלך אירוע של פיפ"א ו-Fanatics, גינה בחריפות את שריקות הבוז שספגו הוא ורודרי מצד חלק מהקהל.

במהלך האירוע, שבו השתתפו בין היתר נובאק ג'וקוביץ', ריו פרדיננד, קווין הארט, טום בריידי, קווין דוראנט וכן ליאו מסי, ליונל סקאלוני, אמיליאנו מרטינס ורודרי, דה לה פואנטה ניסה לפתוח את דבריו, אך נקטע בעקבות שריקות בוז רמות שנשמעו לעברו ולעבר קשרה של ספרד.

המאמן, שבמסיבת העיתונאים המוקדמת החמיא לארגנטינה והקפיד להימנע מכל פרובוקציה, לא נשאר אדיש והשיב לקהל: "חינכו אותי מגיל צעיר לכבד את כולם; כולנו צריכים ללמוד את הלקח הזה. תמיד צריך לנהוג בכבוד".

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בהמשך סיפר ליונל סקאלוני כי חיבק את חברו בסיום האירוע ואמר עליו: "לא אספר מה אמרתי לו, כי היינו בסיטואציה סוריאליסטית. אמרתי לו שבאתי רק בגללו, אחרת לא הייתי מגיע, ועוד כמה דברים שאשמור לעצמי".

"יש לי הערכה עצומה לארגנטינה"

במסיבת העיתונאים הרשמית של פיפ"א במרכז ג'אביטס שבמנהטן, דה לה פואנטה התייחס תחילה לעצם ההגעה לגמר: "עצם ההגעה לגמר היא פריבילגיה. הייתי חותם להגיע לגמר גביע העולם בכל שנה, גם אם אפסיד. אנחנו רוצים להילחם כדי לזכות בו, אבל גם ליהנות מהרגע. מחכה לנו יריבה נהדרת עם היסטוריה מרשימה".

על סגנון המשחק של ארגנטינה אמר: "זה יהיה מחזה נפלא. אלו שתי נבחרות אדירות עם הרבה קווי דמיון. כל אחת תנסה לכפות את סגנון המשחק שלה, אבל שתיהן ישחקו כדורגל שבו הכישרון יבלוט. השופטים נמצאים שם כדי להעצים את המופע ואנחנו כאן כדי לעזור להם".

שחקני נבחרת ארגנטינה (IMAGO)

כשנשאל אם הוא מתרגש מהמעמד, השיב בחיוך: "אני עצבני רק בגלל שאנחנו חוזרים עכשיו למלון במסוק, וזה מלחיץ אותי. שום דבר אחר לא. אני רגוע לחלוטין. אנחנו רוצים פשוט ליהנות".

על לאמין ימאל אמר: "הוא בסדר. כולם התאמנו היטב. נקווה שלא יהיו הפתעות מחר. לאמין הוא לאמין, ומסי הוא בלתי ניתן להחלפה. הוא דוגמה לכולם - בגישה שלו, בהתנהגות שלו ובמה שהוא עושה בגילו, אחרי מונדיאל כל כך מרשים".

בהמשך הוסיף על כוכב ברצלונה: "לאמין כשיר במאה אחוז. הוא ספג מכה לא פשוטה, אבל השלים את המשחק בצורה מושלמת. נתנו לו מנוחה אתמול, והיום הוא התאמן כרגיל עם כל חבריו. אין איתו שום בעיה".

לאמין ימאל (IMAGO)

כשנשאל מהו סוד ההצלחה שלו כמאמן, השיב: "הסוד הוא לעבוד, לעבוד ולעבוד. וגם אז הדברים לא תמיד מסתדרים. וכשהם לא מסתדרים, צריך להמשיך לעבוד ולהקיף את עצמך באנשים טובים - שחקנים טובים, צוות מקצועי טוב".

דה לה פואנטה התייחס גם ללוח הזמנים החריג של הטורניר: "לפני שהמסע הזה התחיל דיברתי עם השחקנים על הייחודיות של המונדיאל הזה, וזה מה שיש. לא שמענו אפילו תלונה אחת. מה שנראה לנו מוזר היום אולי יהיה רגיל לחלוטין בעוד כמה שנים. צריך פשוט להסתגל".

על הקרב הטקטי מול ליונל סקאלוני אמר: "סקאלוני ואני מסכימים על הרבה מאוד עקרונות. יש בינינו הרבה דברים משותפים. במשחק כל כך שקול נצטרך להכריע דרך הפרטים הקטנים ולנסות לכפות את עצמנו. וכשנצטרך לסבול - נסבול".

ליונל סקאלוני (רויטרס)

כשנשאל האם ספרד תצמיד שחקן אישי לליאו מסי, סיפר סיפור מהעבר: "הכרתי את מסי כשאימנתי את מחלקת הנוער של סביליה. שיחקנו נגד ברצלונה בגביע, ושמעתי על ילד בשם מסי. בתחילת המשחק הצמדנו אליו שומר אישי, ובדקה ה-70 התוצאה הייתה 0:0. השחקן ששמר עליו ספג כרטיס צהוב, החלפתי אותו, ובתוך רבע שעה מסי כבש ארבעה שערים. האם זה אומר שנצמיד אליו שוב שמירה אישית? לא. אבל זה כן אומר שנהיה מאוד ערניים אליו, בדיוק כפי שהם יהיו ערניים לשחקנים שלנו".

המאמן אף ציטט את הקיסר והפילוסוף מרקוס אורליוס כדי להסביר את תפיסת העולם שלו: "הדבר החשוב הוא הכוורת, לא הדבורה. כי מה שחשוב באמת זו הקבוצה. זה שיעור שאסור לשכוח לעולם".

לבסוף נשאל האם לדעתו ארגנטינה היא נבחרת מלוכלכת או לא הוגנת, והשיב בצורה חד משמעית: "אני מכבד כל דעה, אבל לא. יש לי הערכה עצומה לנבחרת ארגנטינה. היא עשתה היסטוריה ומאומנת על ידי חבר שלי. כל אחד ישתמש בכלים שלו, אבל בסופו של דבר זה משחק כדורגל".